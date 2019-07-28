Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 июл - РИА Новости. Американские самолеты-разведчики в очередной раз вторглись в воздушное пространство Венесуэлы, сообщается в Twitter стратегического командования Вооруженных сил республики.

"Сегодня в очередной раз самолеты-шпионы США вошли в зону, контролируемую Венесуэлой, нарушая авиационную безопасность и международные договоры. США продолжают открыто оскорблять нашу страну", - говорится в сообщении.

Это не первый случай нарушения воздушного пространства Венесуэлы за последние несколько дней. Девятнадцатого июля венесуэльские военные обнаружили самолет, следовавший с северо-запада Карибского моря в направлении Майкетии недалеко от Каракаса. Попытки связаться с ним оказались безуспешными, и самолет сопроводили до момента выхода из региона.

В Пентагоне в то же время заявили, что истребитель Су-30 ВВС Венесуэлы "агрессивно преследовал" американский разведывательный EP-3 и "подверг риску экипаж и самолет".