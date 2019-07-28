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РИА Новости

Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы

00:07
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CC BY-SA 2.0 / Runway21rr / RC-135V "Rivet Joint" Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США
CC BY-SA 2.0 / Runway21rr / RC-135V "Rivet Joint"
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 июл - РИА Новости. Американские самолеты-разведчики в очередной раз вторглись в воздушное пространство Венесуэлы, сообщается в Twitter стратегического командования Вооруженных сил республики.
"Сегодня в очередной раз самолеты-шпионы США вошли в зону, контролируемую Венесуэлой, нарушая авиационную безопасность и международные договоры. США продолжают открыто оскорблять нашу страну", - говорится в сообщении.
Это не первый случай нарушения воздушного пространства Венесуэлы за последние несколько дней. Девятнадцатого июля венесуэльские военные обнаружили самолет, следовавший с северо-запада Карибского моря в направлении Майкетии недалеко от Каракаса. Попытки связаться с ним оказались безуспешными, и самолет сопроводили до момента выхода из региона.
В Пентагоне в то же время заявили, что истребитель Су-30 ВВС Венесуэлы "агрессивно преследовал" американский разведывательный EP-3 и "подверг риску экипаж и самолет".
В Министерстве обороны Венесуэлы ранее отмечали, что это уже не первый случай нарушения пространства Венесуэлы и может расцениваться как серьезная угроза извне.
Нарушение американским самолетом-разведчиком воздушного пространства Венесуэлы. 19 июля 2019
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Нарушение самолетом США воздушного пространства Венесуэлы попало на видео
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ВенесуэлаСШАВ мире
Популярные комментарии
У Венесуэлы есть свое воздушное пространство?)) Там страны давно нет, чтобы у нее было какое-то пространство.
28 июля, 01:31
Карлик Несменяемый
731017144
Типичное поведение невоспитаных людей, это оскорблять население бедных стран, и поисмыкаться перед богатыми.
28 июля, 01:51
Геннадий Solo
891000117
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