Камила Морроне, девушка Леонардо Ди Каприо, ответила хейтерам

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Девушка голливудского актера Леонардо Ди Каприо, аргентинская модель Камила Морроне, ответила хейтерам, которые критиковали их отношения.
Скриншот сторис из Instagram Камилы Морроне
"Я почитала комментарии под последней публикацией и, о боже! Людей так злит, когда они ничего не знают о других! Лучше бы они занялись своей жизнью", - сказала Морроне в сторис Инстаграм.
Подписчики начали "троллить" последний пост модели. Она разместила серию фотографий актеров Лорен Бэколл и Хамфри Богарта.
"Такая любовь", - подписала Камила серию фотографий.
Разница в возрасте у голливудской пары была более 25 лет, но оставалась вместе, несмотря на критику. У них родилось двое детей, и они прожили вместе около 12 лет до самой смерти Богарта в 1957 году.
Поклонники тут же уловили связь между парами (Ди Каприо старше Морроне на 22 года, - Прим.ред.). Посыпались обидные комментарии: "да ему от тебя нужно только тело", "вы расстанетесь через три года, если не раньше".
Впервые о романе актера и модели заговорили в январе 2018 года, когда их заметили на прогулке в Аспене (штат Колорадо). С тех пор папарацци ловили их на совместных прогулках в Лос-Анджелесе, на отдыхе в Сен-Тропе и других курортах.