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РИА Новости
Культура

Камила Морроне, девушка Леонардо Ди Каприо, ответила хейтерам

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© AP Photo / Vianney Le CaerМодель Камила Морроне
Модель Камила Морроне
© AP Photo / Vianney Le Caer
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Девушка голливудского актера Леонардо Ди Каприо, аргентинская модель Камила Морроне, ответила хейтерам, которые критиковали их отношения.
© Аккаунт Camila Morrone в InstagramСкриншот сторис из Instagram Камилы Морроне
Скриншот сторис из Instagram Камилы Морроне
© Аккаунт Camila Morrone в Instagram
Скриншот сторис из Instagram Камилы Морроне
"Я почитала комментарии под последней публикацией и, о боже! Людей так злит, когда они ничего не знают о других! Лучше бы они занялись своей жизнью", - сказала Морроне в сторис Инстаграм.
Подписчики начали "троллить" последний пост модели. Она разместила серию фотографий актеров Лорен Бэколл и Хамфри Богарта.
"Такая любовь", - подписала Камила серию фотографий.
Разница в возрасте у голливудской пары была более 25 лет, но оставалась вместе, несмотря на критику. У них родилось двое детей, и они прожили вместе около 12 лет до самой смерти Богарта в 1957 году.
Поклонники тут же уловили связь между парами (Ди Каприо старше Морроне на 22 года, - Прим.ред.). Посыпались обидные комментарии: "да ему от тебя нужно только тело", "вы расстанетесь через три года, если не раньше".
Впервые о романе актера и модели заговорили в январе 2018 года, когда их заметили на прогулке в Аспене (штат Колорадо). С тех пор папарацци ловили их на совместных прогулках в Лос-Анджелесе, на отдыхе в Сен-Тропе и других курортах.
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КультураКамила МорронеНовости культурыШоу-бизнесЛеонардо Ди Каприо
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