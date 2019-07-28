Камила Морроне, девушка Леонардо Ди Каприо, ответила хейтерам

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Девушка голливудского актера Леонардо Ди Каприо, аргентинская модель Камила Морроне, ответила хейтерам, которые критиковали их отношения.

"Я почитала комментарии под последней публикацией и, о боже! Людей так злит, когда они ничего не знают о других! Лучше бы они занялись своей жизнью", - сказала Морроне в сторис Инстаграм.

Подписчики начали "троллить" последний пост модели. Она разместила серию фотографий актеров Лорен Бэколл и Хамфри Богарта.

"Такая любовь", - подписала Камила серию фотографий.

Разница в возрасте у голливудской пары была более 25 лет, но оставалась вместе, несмотря на критику. У них родилось двое детей, и они прожили вместе около 12 лет до самой смерти Богарта в 1957 году.

Поклонники тут же уловили связь между парами (Ди Каприо старше Морроне на 22 года, - Прим.ред.). Посыпались обидные комментарии: "да ему от тебя нужно только тело", "вы расстанетесь через три года, если не раньше".