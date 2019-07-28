В Marvel рассказали, как и когда отпразднуют 80 лет Вселенной

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент Marvel Entertainment Дэн Бакли рассказал, как и когда вселенная отметит 80-летний юбилей, Президент Marvel Entertainment Дэн Бакли рассказал, как и когда вселенная отметит 80-летний юбилей, сообщает THR.

"31 августа - один из самых важных этапов в истории Marvel. Именно тогда, в 1939 году, основали компанию. Поэтому это идеальный день для официального празднования дня рождения", - заявил Бакли.

Недельное празднование включит в себя праздничные перфомансы в магазинах комиксов и крупных розничных сетях. Также представители Marvel хотят выпустить серию эксклюзивных товаров. Например, специальный выпуск Marvel Comics № 1000, каждую страницу которого создавал кто-то из творческой команды.

Несмотря на то, что основные мероприятия пройдут 31 августа, Marvel Entertainment уже успели выпустить новые работы художника комиксов Адама Куберта.