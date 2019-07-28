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РИА Новости

Названы "главные враги планеты Земля". Их сотни миллионов

08:00
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© REUTERS / Fabrizio BenschШведская активистка Грета Тунберг во время акции "Пятницы ради будущего" в Берлине. 19 июля 2019
Шведская активистка Грета Тунберг во время акции Пятницы ради будущего в Берлине. 19 июля 2019
© REUTERS / Fabrizio Bensch
Шведская активистка Грета Тунберг во время акции "Пятницы ради будущего" в Берлине. 19 июля 2019
Виктор Мараховский
Виктор Мараховский
Все материалы
Демократия объявлена врагом. Как ни странно, об этом заявило одно из ведущих авторитетных изданий развитого мира Foreign Policy (США).
Материал называется "Демократия — главный враг планеты" и посвящен гигантскому идейному расколу между молодым и немолодым поколениями в развитых странах.
Обложка апрельского номера журнала Newsweek
25 июля, 00:28
Журнал Newsweek поместил на обложку "подрывающего демократию" Путина
Формальный повод для рассуждений — реакция на недавний визит в Великобританию шведской девочки-активистки Греты Тунберг, которая борется с глобальным изменением климата (ранее известным как глобальное потепление). Грета призывала послушать ученых и, главное, само юное поколение, у которого завтра, возможно, вообще не будет будущего.
Грета, пишет издание, демонстрирует глубокое разделение между младшим и старшим поколениями в применении к политике; между теми, кто имеет возможность действовать, и теми, кто обречен иметь дело с последствиями бездействия.
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский
29 апреля, 09:19
Политолог предположил, сможет ли Украина "стать примером демократии"В Совфеде прокомментировали заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о "миссии" страны. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев, до сих пор остается загадкой, в чем заключается демократичность Украины.
Молодые и старые чем дальше, тем больше выглядят двумя разными племенами, и разница виднее всего именно в вопросе изменения климата. Последние опросы в Великобритании показывают, что "почти половина молодежи в возрасте от 18 до 24 считает главной проблемой нашего времени глобальное потепление". А среди граждан старше 65 менее одной пятой части думают так же.
Издание ставит следующий диагноз обществу: "Старшие поколения просто не думают об интересах младших". Но на самом деле, отмечается в тексте, причина не в равнодушии и даже не в уровне образования: граждане старше 65 сейчас такие же образованные, как и граждане младше 24. Проблема — в самом их жизненном опыте, который говорит о том, что ничего драматического "глобальное изменение климата" в себе не несет. Они просто не могут понять, насколько все серьезно, из-за своего неправильного опыта. А между тем климат не может ждать, пока нынешние молодые станут пожилыми. Он может необратимо измениться уже сейчас, и что теперь делать?
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
11 апреля, 12:48
Захарова про задержание Ассанжа: рука "демократии" сжимает горло свободе
Вопрос, повисающий в воздухе, так и остается неозвученным (по понятным причинам) — но тем не менее он вполне просматривается: как бы сделать так, чтобы обладателей неправильного жизненного опыта выкинуть из политической жизни к черту и передать право на принятие решений молодежи.
Что в этом контексте хотелось бы отметить.
На самом деле главный водораздел между "старым" и "юным" поколениями передового мира — состоит не в экологии как таковой. Просто пожилые не хотят быть бедными. То есть, говоря словами Foreign Policy, старшее поколение не желает признать, что светлое будущее — это "меньше мяса, меньшие дома и меньше автомобилей".
Тут надо понимать, что на самом деле цель этого кавалерийского медианаскока на "пожилых" — не просто какая-то возрастная категория, а целая социальная прослойка: старый добрый средний класс. Столь привыкший иметь дом, машину (или две), а также посещать ежесубботний стейк-хаус.
Именно под обещание этого скромного процветания средний класс призывали голосовать за соответствующих политиков и одобрять, если что, вторжения в разные страны неправильного мира.
Стенд телеканала RT на Петербургском международном экономическом форуме
1 февраля, 15:06
В США заявляют, что их демократию разрушила "книжка для тупых"
Однако сейчас повестка явно меняется: грядущее, запланированное держателями контрольного пакета медиапространства, не предусматривает массового владения домами, машинами и пожирания стейков. Мы уже писали, что будущее в варианте передовых утопий выглядит похожим больше на жесткий "военный коммунизм", чем на процветание в стиле 1950-х. Небольшие квартиры в "человейниках" вместо отдельных домов; небольшие электрокары и общественный транспорт вместо персональных "бензоедов"; и, конечно, зеленая морская спирулина плюс соевая похлебка вместо расточительных энергозатратных стейков.
Поэтому граждане, не имеющие в силу малолетства ни личных капиталов, ни какого-либо жизненного опыта, в новой концепции безусловно предпочтительнее, чем граждане, имеющие слишком длинный (и, следовательно, неправильный) жизненный опыт. Это новое поколение передовых стран уже вполне готово к тому, чтобы принять будущую экономичную бедность с гордостью.
Фрэнсис Фукуяма
20 февраля, 08:00
Демократия зашла не туда. Так говорит Фукуяма
...Все это говорит нам об одной простой вещи.
Те, кто в конце 1960-х боялся перенаселения (страх обернулся в итоге кризисом рождаемости, который мы переживаем сейчас),
кто в 1970-х и 1980-х боялся ядерной войны (страх просто закончился, хотя вроде бы ни у кого ядерные арсеналы не исчезли),
кто в 1990-х и 2000-х боялся озоновой дыры (кстати, где она?),
— сейчас уже не очень годятся для того, чтобы бояться дальше.
А значит, их мнение — по меньшей мере, среди тех, кто принимает решения — не должно более котироваться.
Проблема в том, что ввиду упомянутого выше кризиса рождаемости в передовых странах этих самых носителей "негодного опыта" (они же старшее поколение) слишком много в процентном отношении. Их уже сейчас — сотни миллионов, причем они, в отличие от юных граждан, не владеющих ничем, кроме аккаунтов в соцсетях, владеют имуществом и капиталами.
И как с ними справляться носителям передовых взглядов на будущее — не совсем понятно.
Юрист Роберт Мюллер после завершения слушаний по делу о вмешательстве России в предвыборную кампанию Дональда Трампа. 21 июня 2017
24 июля, 21:28
Мюллер назвал "российское дело" одной из главных угроз демократии в США
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ВеликобританияСШАМнение - АвторыВ мире
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