Украина в поисках энергетической экзотики. Поможет ли ей Катар?

Чем ближе 2020 год, когда заканчивается действие транзитного договора по поставкам российского газа в Европу через украинскую территорию, тем более удивительные новости доносятся до нас из славного города Киева. Который, конечно, когда-то, может, и был "матерью городов русских", но во что с точки зрения практического экономического мышления превратился в наши дни — тут без стакана не разобрать.

Например, как выясняется, украинские чиновники утверждают, что уже сейчас фактически нашли альтернативу российскому газу. В частности, оператор газотранспортной системы Украины изучает вариант импорта голубого топлива из Катара. Более того, директор оператора украинской ГТС Сергей Макогон вообще считает, что единственным — да и то не очень серьезным — препятствием на пути "дешевого" катарского газа на территорию Незалежной является Турция и ее дурацкие правила, запрещающие проход танкеров соответствующего класса через Босфор. Но и с этим вопросом тоже, считает Макогон, вполне можно "порешать".

Что тут можно сказать.

Утопичность построений самых разнообразных "схем" по доставке катарского газа на Украину в данной ситуации разбирать вообще довольно бессмысленно: достаточно сказать, что на семи из восьми действующих терминалов СПГ в Катаре физически нет незаконтрактованных объемов на 2020-2022 годы. Там действуют долгосрочные контракты, в первую очередь с Южной Кореей, Японией и Китаем. Еще один терминал там просто принадлежит Великобритании, и его вот вообще не имеет смысла обсуждать. И заставить Катар разорвать эти контракты для осуществления "украинской схемы" — еще нужно очень крепко постараться. Даже если за деньги, заведомо большие, чем Катар получает сейчас (про разного рода "неустойки" мы тут даже не говорим, — на Украине прекрасно знают, что договора соблюдают только трусы: такая вот демократическая деловая культура, нам с теми же катарцами не понять).

Но Украина и отличается при этом от того же Катара в первую очередь тем, что у Катара деньги есть.

А у Украины — нет.

И, к сожалению, не предвидятся, что надо предельно четко понимать.

Именно это является основным, неизвестно насколько преодолимым препятствием на пути катарского газа на Украину. Турция с ее международными конвенциями, регулирующими судоходство через Босфор, тут немного вторична.

Данное сообщение от официального лица — директора оператора газотранспортной системы Украины Сергея Макогона — говорит нам о главном: люди "на земле" на данной территории прекрасно отдают себе отчет в том, что "русский транзит" ею начиная с нового года будет заведомо утрачен.

Оттого и озабочены любыми, пусть даже самыми экзотическими, вариантами поставок голубого топлива.

Потому как альтернативой тут может быть только гуманитарная катастрофа.

Сейчас попробуем пояснить почему.

На самом деле тут вся суть в том самом пресловутом "реверсе", который — и это никем даже и не скрывается — является операцией сугубо финансовой, а не технологической, и в этом и заключается вся его прелесть. Украинский оператор как бы закупает газ у тех же словаков, маржу пилят бенефициары, а газом пользуется украинская экономика и население, назло северному Мордору, чей агрессивный газ Киев, естественно, просто не может закупать. Только вот ведь какая беда: при прекращении транзита русского газа в Европу по украинскому коридору пропадает и смысл этого, прости господи, "реверса". Когда русского газа просто чисто технически не будет в трубе, его можно хоть "словацким", хоть даже "американским" виртуальным способом обзывать: физически он там от этого все равно не появится.

И этого все заинтересованные в "схеме" лица просто не могут не понимать.

Ну а как назвать искусственное оставление без тепла и света в самый холодный месяц года гигантской европейской равнины, кроме как очевидной гуманитарной катастрофой, нам, честно говоря, довольно трудно понять.

Между тем ситуация там действительно, мягко говоря, аховая.

Поясним.

В настоящее время подписание нового транзитного договора между российской и украинской сторонами теперь уже и юридически невозможно: это противоречит законодательству ЕС.

Пока теоретически возможна пролонгация старого договора на новых условиях, но и для этого российская и украинская стороны как минимум должны подписать мировое соглашение в рамках Стокгольмского арбитража. А это пока опять-таки даже чисто технически невыполнимо, ибо подписывать его банально не с кем: Украина слишком долго была занята выборами, чтобы хотя бы назначить ответственное лицо для ведения текущих переговоров.

И именно это с грустью констатировал пока еще заместитель председателя Европейской комиссии Марош Шефчович, перенося трехсторонние переговоры формата Россия — Украина — ЕС как минимум на сентябрь.

Минимум, кстати, потому, что выборы с последующими назначениями и согласованиями были не только на Украине, но и в Европейском парламенте. И там тоже сейчас имеет место быть определенная бюрократическая и чисто кадровая чехарда.

А ведь, напомним, действующий контракт по газовому транзиту заканчивается не в каком-то отдаленном, прекрасном или не очень, будущем. Он, скотина такая, заканчивается прямо сейчас.

Вместе с новогодними праздниками.

И что сейчас дальше со всей этой красотой будет — не знает примерно никто.

При этом, повторимся, ситуация, в общем-то, если все пойдет согласно текущим трендам, — абсолютно катастрофическая. Россия-то свои обязательства перед европейскими партнерами выполнит при любом, даже самом негативном сценарии развития событий (чего уж там греха таить, "датский казус" пока еще так до конца и не разрешен, а он может перекрыть дорогу "Северному потоку — 2" примерно на полгода). Неслучайно речь уже непосредственно сейчас идет, во-первых, о заполнении под завязку европейских ПХГ, "Газпром" их уже арендует. А во-вторых, весьма показательными (мы об этом как-то писали) были сведения, пришедшие к нам из партнерско-конкурентного "Газпрому" "Новатэка". Там, если что, готовы заместить потенциальные выпадающие объемы своим незаконтрактованным СПГ: они его специально под это "держат". Но вот именно ситуация с липовым украинским "реверсом" переводит катастрофичность ситуации из политической и/или экономической плоскости в уже сугубо гуманитарную. На Украине будущей зимой может быть очень холодно, это надо трезво оценивать и заранее готовиться: там все-таки не чужие нам люди живут.