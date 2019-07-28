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РИА Новости
Туризм

В Мьянме туристам запретили забираться на храмы Багана

Вчера, 23:09
28
© AFP 2019 / Soe Moe AungДревний город Паган в Мьянме, поврежденный землетрясением. 24 августа 2016
Древний город Паган в Мьянме, поврежденный землетрясением. 24 августа 2016
© AFP 2019 / Soe Moe Aung
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Мьянме, в древнем городе Баган туристам запретили взбираться на храмы и пагоды, чтобы уберечь постройки от разрушения. Для этого усилена охрана объектов, сообщает Independent.
Меры направлены на сохранение в городе 3 500 храмов, монастырей, укреплений и других памятников XII–XIV веков. Они были усилены после того, как древний комплекс вошел в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Правительство Мьянмы планирует к 2028 году переместить все отели, которые находятся на территории археологических памятников, в выделенную гостиничную зону.
Туристам и ранее запрещали залезать на древние постройки Багана и пагоды, но власти были вынуждены отступить, так как эти меры могли повлиять на турпоток.
Теперь храмы Багана будут усиленно контролировать охранники и следить за тем, чтобы посетители не могли забираться на сооружения.
Древний город Баган (Паган), Мьянма
8 июля, 09:00
В Мьянме город Баган получил статус объекта культурного наследия ЮНЕСКО
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