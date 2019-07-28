В Мьянме туристам запретили забираться на храмы Багана

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Мьянме, в древнем городе Баган туристам запретили взбираться на храмы и пагоды, чтобы уберечь постройки от разрушения. Для этого усилена охрана объектов, В Мьянме, в древнем городе Баган туристам запретили взбираться на храмы и пагоды, чтобы уберечь постройки от разрушения. Для этого усилена охрана объектов, сообщает Independent.

Меры направлены на сохранение в городе 3 500 храмов, монастырей, укреплений и других памятников XII–XIV веков. Они были усилены после того, как древний комплекс вошел в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Правительство Мьянмы планирует к 2028 году переместить все отели, которые находятся на территории археологических памятников, в выделенную гостиничную зону.

Туристам и ранее запрещали залезать на древние постройки Багана и пагоды, но власти были вынуждены отступить, так как эти меры могли повлиять на турпоток.