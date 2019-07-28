Нашествие охотников за пришельцами. Какие тайны хранит "Зона 51" ВВС США

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Софья Мельничук. Два миллиона человек готовы штурмовать секретную военную базу "Зона 51" Военно-воздушных сил США, чтобы освободить якобы содержащихся там пришельцев. Командование ВВС предупредило, что военные откроют огонь на поражение по атакующим уфологам. Остановит ли это желающих посмотреть на инопланетян, разбиралось РИА Новости.

Сверхсекретный объект

Конспирологи уверены, что в "Зоне 51" в штате Невада правительство Соединенных Штатов втайне от граждан страны и всего мира контактирует с внеземными цивилизациями и ставит опыты над пришельцами.

В 2013 году подозрения любителей теории заговора подтвердились: ЦРУ рассекретило ряд документов. Раскрыли точное расположение зоны, которого до этого никто не знал. Находится она в пустыне Мохаве, в 160 километрах от Лас-Вегаса, рядом с авиабазой Эдвардс.

До 1950 года здесь был полигон, где военные пилоты упражнялись в воздушной стрельбе. Почему объект назвали именно "Зоной 51", неизвестно. Предполагается, что это связано с близостью к ядерному полигону в Неваде, который разделялся на нумерованные зоны. В 1950-х в "Зоне 51" испытывали самолеты-разведчики U-2, которые совершали полеты и над СССР.

© AP Photo / John Locher Указатель на трассе 375 (шоссе НЛО), ведущей к "Зоне 51" в Неваде, США © AP Photo / John Locher Указатель на трассе 375 (шоссе НЛО), ведущей к "Зоне 51" в Неваде, США

С тех пор, по официальной информации, там проводят военные учения. База по-прежнему строго секретная. Сотрудников — как военных, так и гражданских — из аэропорта Лас-Вегаса доставляет пассажирский самолет без опознавательных знаков. Территория вокруг "Зоны 51" принадлежит государству, на каждом шагу предупреждения о том, что запрещена фото- и видеосъемка, нельзя приближаться к ограждениям. Все, кто попадает на базу, подписывают документы о неразглашении. Дело ясное: там прячут пришельцев.

Правда, в документах ЦРУ ничего не говорилось о том, что на объекте есть представители инопланетных цивилизаций. Но энтузиастов, ищущих контакты с другими мирами, это не смущает.

Легенды об НЛО

О "неопознанных объектах" над базой любители тайн заговорили в 1950-х, как раз когда засекреченные самолеты-разведчики необычной формы совершали над пустыней пробные полеты. Командование американских ВВС не спешило развеять слухи.

Любопытным власти отвечали, что увиденное над пустыней — "природное явление" или последствия полетов аппаратов, изучающих погодные условия на большой высоте.

Испытания U-2 завершились в конце 1950-х, но базу не закрыли. Ее продолжили использовать для тестирования военных летательных аппаратов. В их числе были ударный самолет F-117 "Ночной ястреб" (F-117A) и самолет-разведчик А-12.

Легенды о пришельцах на базе тем не менее уже успели стать частью поп-культуры Северной Америки. В 1989 году некто Роберт Лазар, якобы работавший в "Зоне 51", обвинил власти во лжи и рассказал о девяти инопланетных кораблях, хранящихся на базе. Никаких доказательств не привел. Объяснил все просто: правительство уничтожило информацию о его реальном прошлом.

© AFP 2019 / Getty Images/David Becker Туристический объект Area 51 Alien Centre в долине Амаргоса, штат Невада © AFP 2019 / Getty Images/David Becker Туристический объект Area 51 Alien Centre в долине Амаргоса, штат Невада

Спасти инопланетян

Узнать доподлинно, что происходит на объекте, невозможно. Ближайшая гора, откуда можно заглянуть за забор, — Тикабу, однако она слишком далеко. Поэтому фантазию любителей уфологии ничто не ограничивает. Кто-то уверен, что там людей пытаются скрещивать с гуманоидами, другие считают, что инопланетные существа уже захватили землю и на базе находится их тайное правительство. Есть версия о том, что в "Зоне 51" сымитировали высадку американских астронавтов на Луну. И самое оригинальное предположение: "Зону 51" придумали специально, чтобы отвлечь от настоящего центра, исследующего инопланетян.

Двадцать седьмого июня в фейсбуке появилась группа "Штурм "Зоны 51", всех нас они не остановят". Организаторы предлагают отправиться в долину Амаргоса, атаковать военную базу 20 сентября, посмотреть на инопланетян и спасти их.

За месяц 1,9 миллиона человек выразили желание поучаствовать в штурме, еще 1,4 миллиона — заинтересовались мероприятием. РИА Новости не удалось связаться с инициаторами акции. Скорее всего, те, кто запустил этот флешмоб, просто пошутили.

"Мы встретимся у туристической достопримечательности "Центр пришельцев" у "Зоны 51" и решим, как нам попасть на базу", — говорится в фейсбуке. В комментариях предлагают абсурдные планы по штурму базы с участием метателей камней и обладателей магических способностей.

Комментаторы также активно делятся мемами, предупреждают о возможной опасности и указывают, что всех пришельцев давно эвакуировали в другое место. Некоторые предполагают , что штурм базы финансирует сам Марк Цукерберг, чтобы спасти своего отца: в Сети не раз отмечали, что американский миллиардер похож на пришельца. Публикуют кадры , якобы снятые на секретных объектах, где люди в военной форме разбираются, что такое бег в стиле Наруто. Кто-то выкладывает видеозаписи собственных тренировок перед штурмом. В общем, сплошное веселье. Больше всего это похоже на обычный ажиотаж в социальной сети, который не выплескивается дальше страничек пользователей.

При этом организаторы уже монетизируют свою затею. На сайте Stormarea51 продаются футболки, кружки и сумки с символикой базы и изображением пришельцев. Футболки стоят 20 долларов, кружки — 15, сумки — 40.

Однако в ВВС США на всякий случай предупредили, что откроют огонь на поражение при любой попытке несанкционированного вторжения на территорию "Зоны 51".

РИА Новости связалось с одной из немногих гостиниц, находящихся в непосредственной близости от базы. Little A’Le’Inn — небольшой отель в городе Рэйчел. По словам Пат, которая работает там уже 30 лет, с таким она сталкивается впервые. "Все эти годы мы занимались организацией туров и мероприятий, посвященных пришельцам. Ворота базы находятся, можно сказать, у нас на заднем дворе, в нескольких километрах, — пояснила она. — Но на этот раз дело принимает стихийный характер".

"Выглядит это все серьезно, они и правда собираются приехать, у нас на эти даты все номера забронированы, я такого не припомню", — подчеркнула собеседница. В округе нет практически ничего, разве что пара ранчо, на сайте гостиницы даже есть предупреждение, что вблизи не найти автозаправок. "Полиция в курсе, местные власти тоже знают, что приближается нашествие охотников за пришельцами. Но сейчас мы ничего не организуем, поэтому, думаю, держать людей под контролем будет сложно", — говорит Пат.

Она отметила, что база абсолютно секретная и хорошо охраняется, приближаться к ней безрассудно и опасно. "Конечно, никто не сможет проникнуть на базу, но настроены они, судя по всему, решительно. Мы всех ждем, всех радушно примем и сделаем все, чтобы ничего дурного не случилось", — заключила сотрудница отеля.