"Раньше, чем в Киеве". Где на самом деле крестилась Русь

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Антон Скрипунов. В России и на Украине отмечается День крещения Руси. Достоверно известно, что первые христиане среди русичей появились еще до крещения князем Владимиром в 988 году. Но когда именно и где? Это предмет ожесточенных споров между учеными. О том, где могло зародиться российское христианство, — в материале РИА Новости.

"Церковь варяжская"

Хоть крещение киевлян произошло в 988 году, первый христианский храм в столице Древнерусского государства был построен гораздо раньше. Насколько раньше? Свидетельства об этом разнятся.

Например, заключение мирного договора между Русью и Византией в 944 году было символически скреплено участием сторон в богослужении "в церкви Святаго Илии, яже есть надъ ручаемъ <...> се бо бе соборная церковь, мнози бо бе Варязи хрестеяны". Именно у стен этого храма, согласно летописям, совершалось массовое крещение в 988 году. Кроме того, археологи нашли многочисленные захоронения христиан, относящиеся к середине X века.

Но есть и другая версия. Из "Повести временных лет" известно, что примерно с 864 по 882 год Киевом правили варяжские дружинники Аскольд и Дир. В 866-м они вместе со своим войском "переменили языческую и безбожную веру, в которой пребывали прежде, на чистую и неподдельную религию христиан", и спустя некоторое время в Киеве появляется первая церковь — в честь Николая Чудотворца. О ней упоминается в связи с гибелью киевских правителей.

"И убили (слуги новгородского князя Олега. — Прим. ред.) Аскольда и Дира, отнесли на гору и погребли Аскольда на горе, которая называется ныне Угорской, где теперь Ольмин двор; на той могиле Ольма поставил церковь Святого Николы; а Дирова могила — за церковью Святой Ирины", — говорится в "Повести временных лет".

Впрочем, историки спорят, существовала ли эта церковь вообще: археологических свидетельств не найдено, поэтому составитель "Повести" вполне мог упомянуть о храме своей эпохи — середины XI века.

Предание о пещерах

Вообще, письменных свидетельств о Руси в домонгольский период до нас дошло ничтожно мало. Отсюда — многочисленные предания о появлении христианства. Их достоверность нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть.

Одна из загадок для ученых — пещерные храмы в Воронежской области. Самые необычные, буквально нерукотворные — в Костомаровском Спасском монастыре. Говорят, их основали то ли бежавшие в III веке от римских гонений христиане, то ли торговавшие с местными племенами византийцы уже в VI-VIII веках.

"На Воронежской земле об этом есть устойчивое предание. Правда, оно ничем не подтверждается", — замечает в беседе с РИА Новости игуменья монастыря Елена (Золотухина).

Есть и другая гипотеза: пещерные храмы появились здесь лишь в XVII веке стараниями малороссийских казаков. Так было, например, со знаменитым Дивногорским монастырем, время основания которого более-менее доказано. А вот с Костомаровской обителью не все так просто.

"Относительно нашего монастыря у нас нет никаких документальных свидетельств о том, кем и когда он был создан. Это большая историческая загадка", — говорит игуменья.

Да и археологических исследований в обители толком не было. Поэтому вопрос, является ли Костомаровский монастырь древнейшим в России, остается открытым.

Загадочный лик

А вот про храмы Алании известно гораздо больше. Сейчас они считаются древнейшими на территории России. В начале X века Константинопольский патриарх Николай Мистик направляет на Северный Кавказ миссионеров. А в 916 году Аланское царство официально принимает крещение.

Свидетельством христианизации региона стали три храма в долине реки Большой Зеленчук (Карачаево-Черкесия), где некогда, по мнению ученых, находился главный город государства — Магас. Первый, Георгиевский, был кафедральным, его возвели в 916 году. Другие два построили спустя примерно 50-70 лет.

В середине XIX века археологи нашли неподалеку от храмов наскальное изображение, напоминающее лик Христа. С тех пор идут ожесточенные споры о происхождении фрески: когда, кем и для чего она была создана.

"Возможно, горная терраса с иконой Христа могла быть своеобразной скальной часовней, где собирались на молитву члены раннехристианской общины Магаса, пока христианство в Алании не стало государственной религией", — предполагает археолог Владимир Кузнецов.

Самый древний храм

Тем не менее храмы в Карачаево-Черкесии могут оказаться далеко не самыми древними на территории России. В июле российские ученые впервые просканировали загадочную постройку в северо-западной части крепости Нарын-Кала в Дербенте, которая датируется примерно 300-м годом нашей эры. Здание высотой 12 метров почти полностью скрыто под землей, на поверхности виден лишь купол. Он-то и породил массу предположений о том, что это за строение.

Еще до сканирования существовали три версии: что это водохранилище, христианская церковь или зороастрийский храм. Но после выяснилось, что строение имеет форму креста, а это нехарактерно для резервуаров, где хранилась вода. Поэтому, с большой вероятностью, сооружение было культовым.

"Это здание во время постройки было целиком на поверхности, и оно стоит на самой высокой точке Нарын-калы. Ставить цистерну на поверхности, да еще на самой высокой горе? Это странно. Вопросов пока больше, чем ответов", — отмечает руководитель исследовательской группы Наталья Полухина.