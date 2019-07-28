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РИА Новости
Туризм

Миры "Игры престолов" и Гарри Поттера: как найти настоящую магию в Британии

08:00
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© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"/HBO/Helen SloanКадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала Игра престолов
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"/HBO/Helen Sloan
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Светлана Баева. Десять дверей в мир "Игры престолов" открываются в Северной Ирландии. Здесь можно прокатиться по Королевскому тракту, увидеть замок Стокворт, побывать там, где Старки нашли щенков лютоволка, а Мелисандра проводила обряды. Для детей в Великобритании — свои развлечения. Попасть в Косой переулок (Diagon Alley), волшебный банк "Гринготтс" (Gringotts Wizarding Bank), школу Хогвартс (Hogwarts) — запросто. Любителей музыки в Лондоне ждут секс, наркотики и рок-н-ролл (ничего запрещенного, просто экскурсия). О том, что посмотреть в Соединенном Королевстве, помимо известных достопримечательностей, и почему путешествие в эту страну вскоре станет дешевле, — в материале РИА Новости.

По местам Шекспира и королевы

"Великобритания очень компактная страна. Тем не менее здесь есть 29 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, более 2,5 тысячи музеев, около 700 замков, — перечисляет достопримечательности Марина Шаталова, представитель британского управления по туризму VisitBritian. — Интересный факт: россияне редко ассоциируют Туманный Альбион с замками, хотя их очень много и они в прекрасном состоянии".
В замках Северной Ирландии снимались эпизоды сериала "Игра престолов", шотландский Глэмис (Glamis Castle) вдохновил Шекспира на создание "Макбета", а Балморал (Balmoral Castle) служит летней резиденцией королевы Елизаветы II, там она проводит два месяца.
CC BY-SA 2.0 / Stuart Yeates / Замок Балморал
Замок Балморал
1 из 2
Замок Балморал
CC BY-SA 2.0 / Stuart Yeates /
© Depositphotos / CircumnaviЗамок Глэмис
Замок Глэмис
2 из 2
Замок Глэмис
© Depositphotos / Circumnavi
1 из 2
Замок Балморал
CC BY-SA 2.0 / Stuart Yeates /
2 из 2
Замок Глэмис
© Depositphotos / Circumnavi
"Лондон — это не Англия, — утверждает директор по продажам BSI UK Анна Тарасова. — Англия — это регион Котсуолд (Cotswolds) с его замечательными сказочными деревушками, где снималось очень много фильмов, это Оксфорд, подаривший миру 69 нобелевских лауреатов, это Бат с его целебными минеральными источниками".
CC BY 2.5 / Romanempire / Здание Магдален-колледжа Оксфордского университета
Здание Магдален-колледжа Оксфордского университета
CC BY 2.5 / Romanempire /
Здание Магдален-колледжа Оксфордского университета
Ее коллега, эксперт по Шотландии Влад Николаев также предостерегает от проторенных маршрутов: "Если вы приедете в Шотландию, я не повезу вас на озеро Лох-Несс, там нечего делать. Другое дело — замки. Даже если один не понравится — не проблема, они там через каждый километр".

Все расскажет Драко Малфой

Еще Британия — это страна известных на весь мир фильмов и сериалов. Недалеко от Лондона расположен британский музей Гарри Поттера — Warner Bros. Studio Tour London. "С этого года у нас открыт доступ в волшебный банк "Гринготтс", — рассказывает представитель студии Кэти Кук. — Взрослым тоже будет интересно, у нас подробно описывают процесс съемок "Гарри Поттера", представлены оригинальные костюмы и декорации".
© Фото : NizaadБольшой зал в Хогвартсе в Warner Bros. Studio Tour London, Уотфорд, Англия, Великобритания
Большой зал в Хогвартсе (The Great Hall, room in Hogwarts) в Warner Bros. Studio Tour London, Уотфорд, Англия, Великобритания.
© Фото : Nizaad
Большой зал в Хогвартсе в Warner Bros. Studio Tour London, Уотфорд, Англия, Великобритания
Здесь можно узнать, с чего начиналась магия, а на память о визите — сделать фото в оригинальной обстановке. Гостей снимают в костюме на метле на фоне зеленого экрана, а потом на изображение накладывается кадр из фильма. Опытные туристы советуют воспользоваться цифровым гидом. Он есть и на русском языке, но для тех, кто знает английский, организаторы подготовили сюрприз: цифровую экскурсию озвучивает Драко Малфой, а точнее актер, который его играл, — Том Фелтон.
Реальные декорации к фильмам о Гарри Поттере — это аббатство Лакок (Lacock Abbey). Возраст большинства зданий — более 700 лет, внутренние переходы напомнят об очень красивых, но порой опасных лестницах Хогвартса. Еще аббатство знаменито тем, что здесь английский физик и химик Уильям Генри Фокс Толбот изобрел негатив и сделал одну из первых в мире фотографий.
© РИА Новости / Юлия БатырьАльма-матер Гарри Поттера
Альма-матер Гарри Поттера
© РИА Новости / Юлия Батырь
Альма-матер Гарри Поттера

Открыть дверь в "Игру престолов"

Вскоре студия, посвященная сериалу "Игра престолов", откроется в Северной Ирландии. HBO анонсировала открытие Game Of Thrones Studio Tour — это интерактивный музей площадью более 10,2 тысячи квадратных метров. Взору посетителей предстанут оригинальные декорации, костюмы, реквизит, оружие, с помощью которых создавались миры "Игры престолов". Музей откроется в Банбридже на территории Linen Mill Studios. Ожидается, что первых гостей здесь примут в 2020 году. Пока же прибывшие в Северную Ирландию туристы могут посмотреть естественные декорации к сериалу: пещеры, развалины, замки, дороги и реки.
© Фото : VisitBritain/ Ida Josefin ErikssonГавань Баллинтой, где снимали "Игру престолов". Северная Ирландия
Гавань Баллинтой, где снимали Игру престолов. Северная Ирландия
© Фото : VisitBritain/ Ida Josefin Eriksson
Гавань Баллинтой, где снимали "Игру престолов". Северная Ирландия
"Во время экскурсии по Белфасту можно увидеть граффити, отражающие политические настроения в стране за последние десятилетия, а также витражи, сделанные по мотивам "Игры престолов", — рассказывает Анна Тарасова. — В пабе The Dark Horse открывается первая из десяти дверей в мир "Игры престолов".
Буковая аллея The Dark Hedges в Белфасте — это знаменитый Королевский тракт из сериала. "Аллее 200 лет, но в 2016 году был очень сильный шторм, поваливший часть деревьев, из которых и сделали большие резные двери ручной работы, — говорит эксперт. — Их отправили в разные отели и пабы, есть даже специальный маршрут, проехав по которому можно собрать ключи от всех дверей".
© Фото : VisitBritain

Буковая аллея The Dark Hedges, где снимали "Игру престолов". Белфаст, Северная Ирландия

Буковая аллея The Dark Hedges, где снимали Игру престолов. Белфаст, Северная Ирландия.
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Буковая аллея The Dark Hedges, где снимали "Игру престолов". Белфаст, Северная Ирландия

© Фото : VisitBritain
© HBO, 2011 – 2019Кадр из телесериала "Игра престолов"
Кадр из телесериала Игра престолов
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Кадр из телесериала "Игра престолов"
© HBO, 2011 – 2019
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Буковая аллея The Dark Hedges, где снимали "Игру престолов". Белфаст, Северная Ирландия

© Фото : VisitBritain
2 из 2
Кадр из телесериала "Игра престолов"
© HBO, 2011 – 2019
Верфи Белфаста известны тем, что там был построен и спущен на воду печально известный "Титаник". Сейчас здесь находится "Титаник студия" (Titanic Studios), где также были сняты несколько серий "Игры престолов".

Где найти щенков лютоволка

На северо-востоке Ирландии можно еще глубже погрузиться в фантастический мир "Игры престолов". Замок и бухта Квинтин (Quintin) — это замок Стокворт в Королевской гавани. Лесопарк и замок Уард (Castle Ward) — Винтерфелл (Winterfell), родовой замок Старков, древняя столица Севера. Развалины аббатства Инч (Inch Abbey) — лагерь Робба Старка во время битвы с Ланнистерами. В лесопарке Толлимор снимался эпизод, когда Старки нашли щенков лютоволка. В пещерах Кушендан, которым более 400 миллионов лет, Мелисандра родила Тень.
© HBO, 2011 – 2019Кадр из телесериала "Игра престолов"
Кадр из телесериала Игра престолов
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Кадр из телесериала "Игра престолов"
© HBO, 2011 – 2019
© Фото : VisitBritain/ Pasha Bobrov

Арка над входом в лесопарк Толлимор, Северная Ирландия. Место действия фильма "Игры престолов"

Арка над входом в лесопарк Толлимор, Северная Ирландия. Место действия фильма Игры престолов.
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Арка над входом в лесопарк Толлимор, Северная Ирландия. Место действия фильма "Игры престолов"

© Фото : VisitBritain/ Pasha Bobrov
© HBO, 2011 – 2019Кадр из телесериала "Игра престолов"
Кадр из телесериала Игра престолов
3 из 4
Кадр из телесериала "Игра престолов"
© HBO, 2011 – 2019
© Фото : HBOМэйси Уильямс в сериале "Игра престолов"
Мэйси Уильямс в сериале Игра престолов
4 из 4
Мэйси Уильямс в сериале "Игра престолов"
© Фото : HBO
1 из 4
Кадр из телесериала "Игра престолов"
© HBO, 2011 – 2019
2 из 4

Арка над входом в лесопарк Толлимор, Северная Ирландия. Место действия фильма "Игры престолов"

© Фото : VisitBritain/ Pasha Bobrov
3 из 4
Кадр из телесериала "Игра престолов"
© HBO, 2011 – 2019
4 из 4
Мэйси Уильямс в сериале "Игра престолов"
© Фото : HBO
В Северной Ирландии есть прекрасные песчаные пляжи, и на одном из них — 11-километровом Даунхилле (Downhill Beach) — Мелисандра проводила свои огненные обряды. А казармы Черного замка, принадлежавшего Ночному дозору, — это на самом деле заброшенная каменоломня Магераморн (Magheramorne Quarry).
В сериале можно увидеть и знаменитый подвесной мост Каррик-а-Рид (Carrick-a-Rede Rope Bridge), и карьер Ларрибейн (Larrybane Quarry), и природный памятник Северной Ирландии — Дорогу Гигантов (Giant's Causeway), объект всемирного наследия ЮНЕСКО.
© Фото : VisitBritain/ Ben SelwayКрасные базальтовые колонны Дороги Гигантов, графство Антрим, Северная Ирландия, где снимали "Игру престолов"
Красные базальтовые колонны Дороги Гигантов, графство Антрим, Северная Ирландия, где снимали Игру престолов
© Фото : VisitBritain/ Ben Selway
Красные базальтовые колонны Дороги Гигантов, графство Антрим, Северная Ирландия, где снимали "Игру престолов"

Секс, наркотики и рок-н-ролл

Устав от фильмов, можно посетить достопримечательности, не имеющие отношения к кино. Например, недавно возле трассы "Формулы-1", расположенной недалеко от деревни Сильверстоун в Нортгемптоншире, в ангаре времен Второй мировой войны открылся музей. "Он посвящен истории не только гонок, но и самой деревни, ведущей счет со времен Средневековья, монахов и рыцарей, — рассказывает Марина Шаталова. — Также там есть иммерсивное шоу, где каждый сможет почувствовать себя гонщиком болида". Расположены трасса и музей в центральной части Англии, всего в часе езды от Лондона.
© REUTERS / Andrew YatesФиниш Гран-при Великобритании-2018
Финиш Гран-при Великобритании-2018
© REUTERS / Andrew Yates
Финиш Гран-при Великобритании-2018
В самой столице — новый аттракцион, после которого лучше не садиться за руль. Там открылась Лаборатория джина (Gin Lab Experience), где можно создать свой собственный напиток с уникальным ароматом и вкусом, наполнить им бутылку, запечатать сургучом и отправиться на дегустацию в бары времен Диккенса.
Есть экскурсии с одиозным названием "Секс, наркотики и рок-н-ролл" — три с половиной часа путешествия по местам, связанным с Beatles, Sex Pistols, Queen, Rolling Stones, U2, Элтоном Джоном, Дэвидом Боуи и другими легендарными музыкантами. Экскурсоводы — настоящие знатоки и поклонники рока.
© Фото : Bonhams Фредди Меркьюри в знаменитом сценическом костюме с ромбическим узором
Фредди Меркьюри в знаменитом сценическом костюме с ромбическим узором
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Фредди Меркьюри в знаменитом сценическом костюме с ромбическим узором
© Фото : Bonhams
© REUTERS / Stefan WermuthЖенщина с татуировкой Ziggy Stardust у стены Дэвида Боуи в Брикстоне. Лондон, январь 2016
Женщина с татуировкой Ziggy Stardust у стены Дэвида Боуи в Брикстоне. Лондон, январь 2016
2 из 5
Женщина с татуировкой Ziggy Stardust у стены Дэвида Боуи в Брикстоне. Лондон, январь 2016
© REUTERS / Stefan Wermuth
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Элтон Джон (Великобритания) выступает на концерте в "Крокус Сити Холле".

Певец Элтон Джон
3 из 5

Элтон Джон (Великобритания) выступает на концерте в "Крокус Сити Холле".

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Peter KempКит Ричардс из рок-группы Rolling Stones и его спутница Анита Палленберг в Лондоне. 8 декабря 1969
Гитарист Rolling Stones Кит Ричардс и его спутница Анита Палленберг в Лондоне. 8 декабря 1969
4 из 5
Кит Ричардс из рок-группы Rolling Stones и его спутница Анита Палленберг в Лондоне. 8 декабря 1969
© AP Photo / Peter Kemp
© AP PhotoГруппа The Beatles в аэропорту Лондона, 1964
Группа The Beatles в аэропорту Лондона, 1964
5 из 5
Группа The Beatles в аэропорту Лондона, 1964
© AP Photo
1 из 5
Фредди Меркьюри в знаменитом сценическом костюме с ромбическим узором
© Фото : Bonhams
2 из 5
Женщина с татуировкой Ziggy Stardust у стены Дэвида Боуи в Брикстоне. Лондон, январь 2016
© REUTERS / Stefan Wermuth
3 из 5

Элтон Джон (Великобритания) выступает на концерте в "Крокус Сити Холле".

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 5
Кит Ричардс из рок-группы Rolling Stones и его спутница Анита Палленберг в Лондоне. 8 декабря 1969
© AP Photo / Peter Kemp
5 из 5
Группа The Beatles в аэропорту Лондона, 1964
© AP Photo

Главное — не врать

Как сообщают специалисты, попасть в Лондон скоро будет проще и дешевле, чем сейчас. Один из европейских лоукостеров начинает летать в столицу Великобритании из Москвы и Санкт-Петербурга. Заявленная стоимость билетов туда и обратно — от шести тысяч рублей.
С визами, по словам экспертов, проблем тоже не возникает. Правда, озаботиться их получением следует заранее, поскольку документы оформляются 15 рабочих дней. Главное — правильно заполнить анкеты, предоставить все необходимые справки (с работы, из банка о движении денежных средств) и не врать. "Отвечайте честно на вопросы и предоставляйте подлинные документы", — уточняют в посольстве Великобритании.
По словам экспертов, в визах россиянам отказывают из-за фиктивных справок или их несоответствия друг другу, сокрытия важной информации (например, о предыдущих отказах). Но процент тех, кого решили не пускать в страну, довольно мал. При этом британцы дают многократные визы, в первый раз — на полгода, потом — на более длительный срок.
Посольство Великобритании в Москве
30 апреля, 14:57
Посольство Британии рассказало, что нужно учесть при подаче заявки на визу
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