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РИА Новости

Как новый закон Госдумы скажется на владельцах банковских карт

08:00
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© Depositphotos / AntonioGuillemFДевушка с банковской картой перед ноутбуком
Девушка с банковской картой перед ноутбуком
© Depositphotos / AntonioGuillemF
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Александр Лесных. Госдума приняла в третьем чтении закон "О национальной платежной системе". Теперь ЦБ сможет ограничивать размер банковских комиссий при оплате товаров пластиковыми картами. А международных операторов платежных систем вроде Visa и Mastercard обяжут соответствовать российским правилам работы. В противном случае им придется уйти с рынка. РИА Новости разбиралось, как новые нормы скажутся на тех, кто пользуется банковскими картами.

Надо было договариваться

Одно из главных нововведений закона "О национальной платежной системе" — право Центробанка самостоятельно устанавливать максимальный уровень комиссий по эквайрингу (оплата товаров пластиковыми картами), превышать который банки не смогут.
Эксперты уверены, что эта норма была принята Госдумой из-за неспособности банкиров и ретейлеров договориться между собой. Предложение снизить банковские комиссии еще в феврале поддержал Владимир Путин, назвав их "квазиналогом для бизнеса". Однако с тех пор дело так и не сдвинулось с мертвой точки.
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Сейчас, по словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергея Белякова, продавцы платят банку от одного до трех процентов суммы покупки, оплаченной банковской картой. Большая часть выплат приходится на межбанковскую комиссию (МБК) — она достается банку, выпустившему карту клиента. Так, у Mastercard МБК для торгующих продовольствием составляет 1,3 процента. Тем временем в странах Евросоюза с 2015 года размер МБК — 0,2 процента для дебетовых и 0,3 процента для кредитных карт.
Ретейлеры уверяют, что слишком высокие ставки по эквайрингу уменьшают общую маржинальность их бизнеса и при любых изменениях ценовой политики производителей они вынуждены повышать цены на товары, чтобы не работать в убыток. Снижение этих ставок, по словам продавцов, позволило бы им создать своего рода демпфер, который позволил бы сдерживать растущие цены.
Банкиры же настаивают на том, что действующие размеры комиссий позволяют им развивать дополнительные банковские продукты вроде тех же кешбэков. И если ставки искусственно снизить, потребителям услуг придется забыть о милях, бонусах и прочих полезных услугах.

Альтернатива есть

Соавтор законопроекта, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уверен, что до принудительных ограничений ставок со стороны Центробанка дело все же не дойдет. "Зная, что у ЦБ есть право установить предельную комиссию, банкиры с ретейлерами смогут договориться быстрее", — уверен парламентарий.
Но даже если и теперь не удастся найти общий язык по вопросу снижения ставок, у ЦБ есть еще один вариант помочь продавцам снизить издержки. По словам представителей регулятора, уже осенью в России запустят сервис оплаты товаров и услуг по QR-кодам. Вся платежная информация при этом будет проходить через Систему быстрых платежей (СБП) от Центробанка, которая работает с начала этого года.
© РИА Новости / Максим БлиновQR-код
QR-код
© РИА Новости / Максим Блинов
QR-код
Представители Банка России уверяют, что в первые месяцы услуга нового сервиса будет бесплатной для ретейлеров. А начиная с 1 января следующего года размер комиссии для торговых точек составит 0,4 процента от суммы платежа. Благодаря этому издержки торговых сетей на комиссии за безналичную оплату сократятся в два-три раза, подчеркивает регулятор.

Прописаться в России

Еще одно положение нового закона обязывает операторов международных платежных систем войти в реестр ЦБ и работать в соответствии с его правилами. В противном случае их будут штрафовать.
Аксаков отметил, что сейчас, проводя операции между отечественными и зарубежными банками, платежные системы руководствуются иностранным законодательством. И если они нарушают российские правила, Центробанк никак не может на них повлиять.
В частности, это касается бесперебойной работы платежных средств. Впредь операторы обязаны поддерживать ее даже в случае введения санкций со стороны других государств.
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Комментируя введение подобной нормы, некоторые эксперты выразили обеспокоенность тем, что из-за этого в России перестанут работать карты платежных систем Visa и Mastercard — на которые приходится порядка 90 процентов всего рынка банковских карт.
Однако замминистра финансов Алексей Моисеев опровергает такой сценарий. Основной аргумент — российский рынок слишком важен для Visa и Mastercard, чтобы от него отказываться. И ради собственной выгоды операторы перестроят свою работу в соответствии с отечественным законодательством.

Крепостное право

Пока Госдума работала над новым законом, Совет Федерации одобрил две важные нормы, касающиеся так называемого зарплатного рабства — когда работодатели фактически выбирают зарплатные банки за своих сотрудников. В прошлом году Роструд зафиксировал более 80 тысяч таких нарушений.
Первая норма вводит административную ответственность для тех, кто не дает сотрудникам самостоятельно выбирать, в каком банке получить зарплатную карту. Для должностных лиц штрафы составят от десяти до 20 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели заплатят от одной до пяти тысяч, а юридические лица — от 30 до 50 тысяч рублей.
Вторая норма увеличивает срок подачи заявления на смену зарплатного банка с прежних пяти до 15 рабочих дней до дня выплаты. За это время работодатель обязан обработать заявление и начать перечислять зарплату в указанную работником финансовую организацию.
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