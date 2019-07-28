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РИА Новости

День крещения Руси

03:18
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© РИА Новости / Александр Соловскийпамятник легендарному русскому князю Владимиру в Буэнос-Айресе
памятник легендарному русскому князю Владимиру в Буэнос-Айресе
© РИА Новости / Александр Соловский
28 июля Россия отмечает праздник – День крещения Руси. В качестве памятной даты этот день был установлен Федеральным законом "О внесении изменения в статью 11 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России" 1 июня 2010 года.
В православном церковном календаре эта дата (по старому стилю – 15 июля) – день памяти великого равноапостольного князя Владимира (960-1015), крестителя Руси.
В июне 2008 года Архиерейский Собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира 28 июля совершать богослужение по уставу великого праздника.
Крещение Руси произошло в 988 году и связано с именем князя Владимира, которого историки назвали великим, церковь – святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко.
Князь Владимир был внуком великой княгини Ольги и сыном князя Святослава и "вещей девы" Малуши, ставшей христианкой вместе с княгиней Ольгой в Константинополе. Править самостоятельно он начал с 17 лет и первые шесть лет провел в походах. По преданию, в эти годы князь был язычником, любителем военных походов и шумных пиров.
Как повествует летописное "Сказание об испытании или выборе вер", в 986 году к князю в Киев приходили посольства от разных народов, призывавшие обратиться в их веру. Сначала пришли волжские болгары мусульманской веры и хвалили Магомета, потом иноземцы из Рима от папы проповедовали латинскую веру, а хазарские евреи – иудаизм. Последним, согласно летописям, прибыл проповедник, присланный из Византии, который рассказал Владимиру о православии. Чтобы понять, чья вера лучше, князь Владимир отправил девять посланников побывать в тех странах, откуда приходили проповедники. Возвратившись, послы рассказали о религиозных обычаях и обрядах этих стран. Они побывали и в мусульманской мечети у болгар, и у католиков-немцев, но самое большое впечатление на них произвела патриаршая служба в Царьграде (Константинополе).
Согласно "Повести временных лет", в 987 году князь Владимир на совете бояр принял решение о крещении Руси "по закону греческому".
Однако он не сразу принял христианство. В 988 году он захватил Корсунь (ныне территория города Севастополя) и потребовал в жены сестру византийских императоров – соправителей Василия II и Константина VIII Анну, угрожая в противном случае пойти на Константинополь. Императоры согласились, потребовав в свою очередь крещения князя, чтобы сестра выходила за единоверца. Получив согласие Владимира, братья прислали в Корсунь Анну. Там же, в Корсуни, Владимир с дружинниками принял крещение от епископа корсунского, после чего совершил церемонию бракосочетания. В крещении Владимир принял имя Василий, в честь правящего византийского императора Василия II.
Есть предание, что в Корсуни князь ослеп, но сразу после крещения был исцелен и воскликнул: "Ныне познал я Бога истинного!". После женитьбы на царевне Анне Владимир отпустил всех своих жен и наложниц.
Возвратившись в Киев в сопровождении корсунских и греческих священников, Владимир крестил своих сыновей от предыдущих жен в источнике, известном в Киеве под именем Крещатика. Вслед за ними крестились многие бояре.
Он приказал разгромить устроенное им некогда в Киеве капище. Кумиры были изрублены в щепки и сожжены. Затем он велел собрать всех жителей Киева на берег Днепра. Накануне князь объявил по городу: "Если кто не придет завтра на реку – богатый или бедный, нищий или раб – будет мне враг".
Массовое крещение киевлян произошло у места впадения в Днепр реки Почайны. Летописи гласят: "На следующий же день вышел Владимир с попами царицыными и корсуинскими на Днепр, и сошлось там людей без числа. Вошли в воду и стояли там одни до шеи, другие по грудь, малые дети же у берега по грудь, некоторые держали младенцев, а уже взрослые бродили, попы же совершали молитвы, стоя на месте…". Это важнейшее событие совершилось, согласно летописной хронологии, в 988 году.
Вслед за Киевом постепенно христианство пришло в другие города Киевской Руси: Чернигов, Волынский, Полоцк, Туров, где создавались епархии. Крещение Руси в целом затянулось на несколько столетий – в 1024 году Ярослав Мудрый подавил восстание волхвов во Владимиро-Суздальской земле (аналогичное восстание повторилось в 1071 году; тогда же в Новгороде волхвы противостояли князю Глебу), Ростов был крещен только в конце XI века, а в Муроме сопротивление язычников новой вере продолжалось до XII века.
Дольше всех славянских племен оставалось в язычестве племя вятичей. Их просветителем в ХII веке был преподобный Кукша, Печерский инок, принявший у них мученическую смерть.
Принятие новой, единой, веры стало серьезным толчком к объединению русских земель.
Крещение Руси обусловило и цивилизационный выбор России, нашедшей свое место между Европой и Азией и впоследствии ставшей самой мощной евразийской державой.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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