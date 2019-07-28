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РИА Новости
Как это по-русски
Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.

Горелки и жмурки: кто горит и кто жмурится в детских играх?

Вчера, 12:00
26
Как это по-русски
Горелки и жмурки: кто горит и кто жмурится в детских играх?
Вчера, 12:00
Горелки, пятнашки, салочки, жмурки. Названия детских игр скрывают не просто их правила. За ними стоят утраченные значения слов, народные верования и традиции, причем порой, не самые детские, а иногда даже жуткие. Какие? Разбираемся в новом эпизоде подкаста.
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Эпизод подготовила Елена Исайкина
Текст читала Дарья Чередник
Монтаж Андрея Темнова
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