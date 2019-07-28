Опрос: почти половина российских туристов самостоятельно организуют отдых

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Около половины российских путешественников признались, что отказались от отдыха с туроператором и организуют поездки самостоятельно, сообщает Туту.ру.

Сервис провел опрос пользователей, в котором приняли участие 3033 человека. Респондентов спрашивали: "Нужно ли ходить на встречу с отельным гидом?".

46% пользователей ответили отрицательно, так как они путешествуют самостоятельно.

При этом оказалось, что 21% туристов всегда ходят на такие мероприятия, так как "воспитание не позволяет их игнорировать", но экскурсии они не покупают. Еще 17% рассказали, что и встречи посещают, и экскурсии приобретают.