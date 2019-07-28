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РИА Новости
Туризм

Опрос: почти половина российских туристов самостоятельно организуют отдых

Вчера, 10:15
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© Depositphotos / SashaKhalabuzarТуристы в номере отеля
Туристы в номере отеля
© Depositphotos / SashaKhalabuzar
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Около половины российских путешественников признались, что отказались от отдыха с туроператором и организуют поездки самостоятельно, сообщает Туту.ру.
Сервис провел опрос пользователей, в котором приняли участие 3033 человека. Респондентов спрашивали: "Нужно ли ходить на встречу с отельным гидом?".
46% пользователей ответили отрицательно, так как они путешествуют самостоятельно.
При этом оказалось, что 21% туристов всегда ходят на такие мероприятия, так как "воспитание не позволяет их игнорировать", но экскурсии они не покупают. Еще 17% рассказали, что и встречи посещают, и экскурсии приобретают.
"Бесполезной тратой времени" считают общение с отельным гидом 12% опрошенных. Около 4% респондентов признались, что стараются тактично увильнуть от таких встреч.
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