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РИА Новости
Календарь праздников - Религия и мировоззрение

29 июля: память мучеников Иакова, Петра, Иоанна, Феодора и Иоанна

10:00
29
Религиозные праздники 29 июля
Священномучкники Иаков (Маскаев), Петр (Гаврилов) и Иоанн (Можирин), преподобномученик Феодор (Никитин) и мученик Иоанн (Протопопов)
Иаков Маскаев с 1901 года был обычным сельским священником в Оренбургской области. В 1918 году овдовел, в 1923 году принял постриг и был рукоположен в сан епископа, а в 1925 году его арестовали и приговорили к трем годам ссылки.
После ссылки он был назначен епископом Осташковским, потом переведен в Саратовскую епархию, где в 1930 году его снова арестовали "за антисоветскую агитацию", "организацию заговора черносотенного духовенства" и создание "контрреволюционной церковной организации", а вместе с ним — еще 15 священников, монахинь и верующих мирян. Епископ Иаков получил три года лагерей и отправился по этапу на Соловки.
После лагеря его возвели в сан архиепископа и направили в Барнаул, где он каждый день служил, проповедовал, в любое время был готов ответить на любые вопросы каждого, кто к нему обращался, везде ходил в рясе, рискуя за одно это попасть в милицию, и завел сумку со всем необходимым на случай ареста.
Осенью 1936 года НКВД было сфабриковано дело о "контрреволюционной повстанческой организации", возглавляемой архиепископом Иаковом и священником Даниилом Носковым. В то время подобные процессы шли по всей стране. Секретным постановлением НКВД разрешались пытки. Только в 1937 году было расстреляно 60 епископов.
3 июля 1937 года Сталин подписал распоряжение о массовых расстрелах и о проведении дел приговариваемых к расстрелу административным порядком через "тройки" — судебные коллегии из 3-х членов: 1-й секретарь обкома, главный прокурор области, начальник областного управления НКВД.
Священники и миряне, попавшие в концлагеря, по свидетельствам Солженицына и Шаламова, были единственными, кто мог выдержать все и сохранить человеческое достоинство. Варлам Шаламов описывает ситуацию, когда “в деревушке, в Нарымской ссылке, жило 7 ссыльных: сионисты, комсомольцы, эсеры и православный епископ, профессор Духовной академии, богослов. Через два года ссылки епископ всех их сагитировал. Все 6 человек приняли православие. Жили дружной общиной, молились, регулярно исповедовались и причащались”.
25 июля 1937 года тройка НКВД приговорила архиепископа Иакова (Маскаева), протоиерея Петра (Гаврилова), священника Иоанна (Можирина), инока Феодора (Никитина), Ивана Протопопова и других к расстрелу.
Архиепископ Иаков, священники Петр и Иоанн и инок Феодор были расстреляны 29 июля 1937 года и погребены в безвестной общей могиле. Мирянин Иван Протопопов был расстрелян 4 августа 1937 года.
Все они причислены к лику святых новомучеников и исповедников Российских на Архиерейском соборе Русской православной церкви в августе 2000 года.
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Календарь праздников - Религия и мировоззрениерелигия
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