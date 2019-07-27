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РИА Новости

Два американских самолета провели разведку у Крыма

Вчера, 23:32
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CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist Keith DeVinney/Released / Американский самолет P-8A Poseidon
Американский самолет P-8A Poseidon
CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist Keith DeVinney/Released /
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Два воздушных судна ВМС США провели разведку у берегов Крыма, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
В 11:05 по московскому времени противолодочный самолет P-8A Poseidon с бортовым номером 169004 поднялся с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия и в 12:35 был замечен в акватории Черного моря. Boeing в течение нескольких часов курсировал у границ Крымского полуострова и завершил разведку в 16:00 мск.
Кроме того, в 12:10 воздушное судно радиоэлектронной разведки Lockheed ЕР-3Е Orion с региональным номером 156511 взлетело с полигона Суда-Бей в Греции и в 14:40 стало выполнять разведывательный полет у черноморского побережья России. Аппарат дважды облетел юго-восточные границы Крыма, после чего переместился к его юго-западным рубежам. Самолет приближался к береговой линии на 32 километра.
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В последнее время активность зарубежных самолетов-разведчиков у российских границ увеличилась. Накануне три американских воздушных судна засекли у берегов полуострова.
Как заявил депутат крымского парламента Иван Шонус, участившиеся случаи полетов разведывательных самолетов ВМС США у границ республики вызывают обеспокоенность. Он подчеркнул, что подобные маневры "никак не вяжутся" с политикой дружеских или партнерских отношений и призвал Вашингтон прекратить "слежку за полуостровом".
По словам главы российского Минобороны Сергея Шойгу, уникальная межвидовая группировка войск, созданная в Крыму, "не оставляет ни единого шанса" для потенциальных попыток посягнуть на территорию страны и играет важнейшую роль в обеспечении ее безопасности
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Военно-морские силы СШАКрымРоссияСШАБезопасность
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