Два американских самолета провели разведку у Крыма

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Два воздушных судна ВМС США провели разведку у берегов Крыма, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
В 11:05 по московскому времени противолодочный самолет P-8A Poseidon с бортовым номером 169004 поднялся с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия и в 12:35 был замечен в акватории Черного моря. Boeing в течение нескольких часов курсировал у границ Крымского полуострова и завершил разведку в 16:00 мск.
14:40 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) July 27, 2019
Патрулирование вдоль черноморского побережья России🇷🇺. pic.twitter.com/IDArR4PFoL
Кроме того, в 12:10 воздушное судно радиоэлектронной разведки Lockheed ЕР-3Е Orion с региональным номером 156511 взлетело с полигона Суда-Бей в Греции и в 14:40 стало выполнять разведывательный полет у черноморского побережья России. Аппарат дважды облетел юго-восточные границы Крыма, после чего переместился к его юго-западным рубежам. Самолет приближался к береговой линии на 32 километра.
В последнее время активность зарубежных самолетов-разведчиков у российских границ увеличилась. Накануне три американских воздушных судна засекли у берегов полуострова.
Как заявил депутат крымского парламента Иван Шонус, участившиеся случаи полетов разведывательных самолетов ВМС США у границ республики вызывают обеспокоенность. Он подчеркнул, что подобные маневры "никак не вяжутся" с политикой дружеских или партнерских отношений и призвал Вашингтон прекратить "слежку за полуостровом".
По словам главы российского Минобороны Сергея Шойгу, уникальная межвидовая группировка войск, созданная в Крыму, "не оставляет ни единого шанса" для потенциальных попыток посягнуть на территорию страны и играет важнейшую роль в обеспечении ее безопасности