Два американских самолета провели разведку у Крыма

США пожаловались, что их самолет-разведчик перехватили у российских границ В Пентагоне утверждают, что Су-27 "небезопасно" приблизился к EP-3. Истребитель дважды пролетел рядом с американским воздушным судном на высокой скорости, что вызвало "турбулентность".