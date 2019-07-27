Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-27T23:17Z
https://ria.ru/20190727/1556940700.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155688/37/1556883789_110:0:1223:626_1036x0_80_0_0_7eb1999ace2e40a1b327f2466f640815.jpg
РИА Новости

В Сочи расчищают реку после оползня, из-за которого обрушилась дорога

Вчера, 23:10
499
© ВГТРКНа месте обрушения части дорожного полотна автомобильной дороги А-147 в Сочи. 25 июля 2019
На месте обрушения части дорожного полотна автомобильной дороги А-147 в Сочи. 25 июля 2019
© ВГТРК
СОЧИ, 27 июл - РИА Новости. Дорожники расчищают русло реки после оползня, из-за которого был подмыт и обрушился участок трассы в Сочи, сообщает дорожное управление "Черноморье".
В четверг вечером из-за сильных дождей в реку Псахе в Центральном районе Сочи сошел мощный оползень и перекрыл русло. Это произошло в районе участка федеральной автомобильной дороги А-147 Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия на подъезде к Мамайской развязке дублера Курортного проспекта со стороны обхода Сочи. Вода подмыла основание подпорной стены насыпи автодороги, разрушился участок проезжей части более 10 метров. В результате происшествия никто не пострадал. Временно был закрыт проезд на поврежденном участке дороги. На объекте и в районе схода оползня в пятницу был введен режим ЧС.
Уровни опасности погоды
30 мая 2017, 21:45
Уровни опасности погоды
"В рамках первоочередных мер по восстановлению разрушенного в результате паводка и оползня участка дороги федеральные дорожники ведут расчистку русла реки Псахе от сошедших в него оползневых масс, корчей и железобетонных свай, оставшихся от некогда недостроенного местного моста", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас на объекте работает шесть единиц спецтехники, 25 дорожных рабочих.
"Главная задача сейчас восстановить естественное русло реки. Оползневые массы разбираются экскаваторами и гидромолотом. Сегодня в ночь планируем полностью отвести воду от насыпи дороги", — цитируются в сообщении слова начальника управления федеральных дорог "Черноморье" Владимира Кужеля.
Сотрудник ДПС
26 июля, 17:22
В Сочи бетономешалка сбила три опоры ЛЭП, одна из них упала на автомобиль
001020
Обсудить 0
СочиПроисшествия
Рекомендуем
В Москве в чемодане нашли тело зарезанной блогерши, сообщили СМИ
РИА
Новости
Панорама Москвы
Ученые объяснили жару в Европе и холода в России
Северный олень
На Шпицбергене гибнут северные олени
В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора по лицу
Лента
новостей
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США
Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
Американский самолет P-8A Poseidon
Два американских самолета провели разведку у Крыма
У берегов Японии произошло землетрясение
Ливия
Агрессия против жителей Ливии нарушает права человека, заявили в ООН
Кадр из фильма Брестская крепость
На Аляске погибла актриса из "Брестской крепости" Вероника Никонова
Музыкально-гастрономический Бургер фест в парке Горького
В Москве отметили День Гамбургера
Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. 27 июля 2019
На несанкционированной акции в Москве задержали более тысячи человек
Сотрудник ГИБДД регулирует движение на Ленинградской площади в Омске
Три человека погибли в ДТП на Ставрополье
Адмирал флота, Герой Советского Союза Чернавин Владимир Николаевич
Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев
В батискафе на дно Балтики: Путин почтил память погибших моряков ВОВ
В батискафе на дно Балтики: Путин почтил память погибших моряков ВОВ
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский потребовал уволить главу днепропетровской полиции
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:12В главном параде ВМФ примут участие более 40 кораблей
00:46Агрессия против жителей Ливии нарушает права человека, заявили в ООН
00:14Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев
00:07Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
23:38В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора по лицу
23:32Два американских самолета провели разведку у Крыма
23:23В Москве в чемодане нашли тело зарезанной блогерши, сообщили СМИ
23:10В Сочи расчищают реку после оползня, из-за которого обрушилась дорога
22:47В Москве отметили День Гамбургера
22:32На Шпицбергене гибнут северные олени
22:09Три человека погибли в ДТП на Ставрополье
22:05Российские военные впервые за три месяца не зафиксировали обстрелов в Сирии
22:00НТВ объяснил угрозу подать в суд за публикацию трейлера "Чернобыля"
22:00У берегов Японии произошло землетрясение
21:54В Москве 28 июля дадут салют в честь 75-летия освобождения Бреста
21:44СК возбудил дело после крушения гидросамолета в Подмосковье
21:37Ученые объяснили жару в Европе и холода в России
21:36На несанкционированной акции в Москве задержали более тысячи человек
21:35Жительница Балашихи родила четверняшек
21:18Упавший в Оку гидросамолет перевезут в Серпухов для расследования
Лента новостейМолния