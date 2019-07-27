В Сочи расчищают реку после оползня, из-за которого обрушилась дорога

СОЧИ, 27 июл - РИА Новости. Дорожники расчищают русло реки после оползня, из-за которого был подмыт и обрушился участок трассы в Сочи, сообщает дорожное управление "Черноморье".

В четверг вечером из-за сильных дождей в реку Псахе в Центральном районе Сочи сошел мощный оползень и перекрыл русло. Это произошло в районе участка федеральной автомобильной дороги А-147 Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия на подъезде к Мамайской развязке дублера Курортного проспекта со стороны обхода Сочи. Вода подмыла основание подпорной стены насыпи автодороги, разрушился участок проезжей части более 10 метров. В результате происшествия никто не пострадал. Временно был закрыт проезд на поврежденном участке дороги. На объекте и в районе схода оползня в пятницу был введен режим ЧС.

"В рамках первоочередных мер по восстановлению разрушенного в результате паводка и оползня участка дороги федеральные дорожники ведут расчистку русла реки Псахе от сошедших в него оползневых масс, корчей и железобетонных свай, оставшихся от некогда недостроенного местного моста", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас на объекте работает шесть единиц спецтехники, 25 дорожных рабочих.