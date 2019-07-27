В Москве отметили День Гамбургера

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Гости музыкального-гастрономического фестиваля "Бургер фест" в московском "Парке Горького" съели уже 30 тысяч бургеров, сообщается на Гости музыкального-гастрономического фестиваля "Бургер фест" в московском "Парке Горького" съели уже 30 тысяч бургеров, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Тематический фестиваль "Бургер фест", приуроченный к Международному Дню Гамбургера, проходит в субботу в Парке Горького.

"Попробовать бургеры можно в 30 ресторанных шале и 10 фуд-траках. В меню — бутерброды с креветками и мраморной говядиной, с котлетами из свинины, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса, а также с экзотическими восточными начинками. Всего их продано уже 30 тысяч", - говорится в сообщении.

По данным на 17.00, число участников составило 407 тысяч человек. Перед ними выступают DJ Smash, Artik & Asti, MOT, MARUV и другие. Музыкальная программа завершится в 18.00, а фестиваль продолжит работу до 22.00.