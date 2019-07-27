Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-27T23:10Z
https://ria.ru/20190727/1556940671.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155694/06/1556940655_0:182:2993:1866_1036x0_80_0_0_76eb05720fcabd7fb373b2203d7d6e46.jpg
РИА Новости

В Москве отметили День Гамбургера

Вчера, 22:47
495
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМузыкально-гастрономический "Бургер фест" в парке Горького
Музыкально-гастрономический Бургер фест в парке Горького
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Гости музыкального-гастрономического фестиваля "Бургер фест" в московском "Парке Горького" съели уже 30 тысяч бургеров, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Тематический фестиваль "Бургер фест", приуроченный к Международному Дню Гамбургера, проходит в субботу в Парке Горького.
"Попробовать бургеры можно в 30 ресторанных шале и 10 фуд-траках. В меню — бутерброды с креветками и мраморной говядиной, с котлетами из свинины, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса, а также с экзотическими восточными начинками. Всего их продано уже 30 тысяч", - говорится в сообщении.
Фастфуд
16 июня, 03:29
Ученые назвали новую опасность фастфуда
По данным на 17.00, число участников составило 407 тысяч человек. Перед ними выступают DJ Smash, Artik & Asti, MOT, MARUV и другие. Музыкальная программа завершится в 18.00, а фестиваль продолжит работу до 22.00.
Международный День Гамбургера отмечается 27 июля. Считается, что именно в этот день, в 1900-м году, американец Луи Лессинг продал в Нью-Хейвене (штат Коннектикут) самый первый гамбургер: котлету из говядины с листиком салата и соусом, положенную между двумя кусочками хлеба. Широкую известность гамбургер приобрел на Всемирной выставке в Сент-Луисе в 1904 году. Сегодня бургеры популярны во всем мире, а ежегодные продажи этого блюда исчисляются десятками миллиардов порций.
Участница перфоманса Призрак вкуса
21 июля, 08:00
Брускетта, ризотто, раклет и рамен — в Москве собрались лучшие повара
1511520
Обсудить 1
МоскваОбщество
Рекомендуем
Автор видеоблога Road to film Павел Ш.
Известного блогера нашли мертвым в канализации в Петербурге
РИА
Новости
В Москве в чемодане нашли тело зарезанной блогерши, сообщили СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинцы попросили Зеленского восстановить авиасообщение с Россией
Кадр из фильма Брестская крепость
На Аляске погибла актриса из "Брестской крепости" Вероника Никонова
Лента
новостей
Мужчина считает деньги
Девальвация и "приговор доллару": шокирующий прогноз американских банкиров
Самолеты на стоянке в аэропорту Домодедово
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
Бланки ответов на ЕГЭ
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
Наталья Басова
"Ненормальный": появилась переписка убитой в Раменском матери с обвиняемым
Кадр из фильма Брестская крепость
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
Сотрудник полиции возле ЖД переезда
В Крыму прокомментировали просьбу к Зеленскому пустить поезда на полуостров
Участок строительства газопровода Северный поток — 2 в Ленинградской области
Рыболовы обеспокоены предложенным Данией маршрутом "Северного потока — 2"
Профессор Аркадий Карякин и аспирантка Мария Комкова за работой
Химики из МГУ избавят диабетиков от необходимости постоянно колоть палец
Кондиционеры
Эксперт сравнила использование в жару кондиционеров и вентиляторов
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко выступает на Форуме местного развития в Трускавце (Львовская область)
В Раде обвинили Порошенко в задержании российского танкера
Лингвист назвала самые "позорные" речевые ошибки
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:12В главном параде ВМФ примут участие более 40 кораблей
00:46Агрессия против жителей Ливии нарушает права человека, заявили в ООН
00:14Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев
00:07Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
23:38В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора по лицу
23:32Два американских самолета провели разведку у Крыма
23:23В Москве в чемодане нашли тело зарезанной блогерши, сообщили СМИ
23:10В Сочи расчищают реку после оползня, из-за которого обрушилась дорога
22:47В Москве отметили День Гамбургера
22:32На Шпицбергене гибнут северные олени
22:09Три человека погибли в ДТП на Ставрополье
22:05Российские военные впервые за три месяца не зафиксировали обстрелов в Сирии
22:00НТВ объяснил угрозу подать в суд за публикацию трейлера "Чернобыля"
22:00У берегов Японии произошло землетрясение
21:54В Москве 28 июля дадут салют в честь 75-летия освобождения Бреста
21:44СК возбудил дело после крушения гидросамолета в Подмосковье
21:37Ученые объяснили жару в Европе и холода в России
21:36На несанкционированной акции в Москве задержали более тысячи человек
21:35Жительница Балашихи родила четверняшек
21:18Упавший в Оку гидросамолет перевезут в Серпухов для расследования
Лента новостейМолния