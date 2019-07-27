В Мурманске открылась первая рыбная ярмарка с более чем 100 наименованиями

МУРМАНСК, 27 июл – РИА Новости. Более 100 наименований рыбы, рыбной продукции, морепродуктов и морских деликатесов представлено на первой рыбной ярмарке в рамках проекта "Наша рыба", которая открылась в субботу в Мурманске, сообщила пресс-служба правительства Мурманской области.

"На ярмарке торгуют свежей охлаждённой рыбой, на днях доставленной рыбаками с промысла, свежеморожеными лососем, форелью, окунём, треской, палтусом, минтаем, путассу и пикшей. Широкий ассортимент рыбных филе и стейков, консервов и пресервов, вяленой и соленой рыбы, рыбы холодного и горячего копчения. На прилавках с морепродуктами: креветки, кальмары и гребешки, ламинария и морские ежи, печень трески, изготовленная в море", - перечислили в пресс-службе.

Отмечается, что рыбу и рыбные продукты на ярмарке можно купить по ценам на 25-30% ниже рыночных.

Еженедельная рыбная ярмарка – часть инициированного врио главы области Андреем Чибисом проекта "Наша рыба", основная цель которого – дать возможность мурманчанам покупать качественную и недорогую рыбу отечественного улова.

Сообщается, что проект реализуется в двух направлениях: розничная продажа рыбы практически без наценки и стартовавшие еженедельные рыбные ярмарки. Власти региона отмечают социальную ответственность поставщиков рыбы и партнеров акции – Союз рыбопромышленников Севера и Ассоциацию прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана и подчеркивают, что проект "Наша рыба" будет постоянным. Задачи на ближайшее будущее – стабильные поставки, расширение ассортимента и географии.

"Мы внимательно наблюдаем за тем, какой спрос, какая реакция, какие пожелания, чтобы настроить проект под пожелания мурманчан. Спрос очень высокий. За первые четыре дня работы проекта в рознице, в торговых точках ушло 12 тонн охлаждённой рыбы при том, что до этого среднее потребление охлаждённой рыбы по всей области составляло всего 3 тонны", – отметил Чибис, слова которого приводит пресс-служба.

Глава региона отметил, что поставки напрямую зависят от ситуации на промысле, которая не всегда бывает благоприятной, так что и на прилавках магазинов этот фактор не может не отразиться. При этом в проекте всегда есть замороженная рыба по сниженным ценам. С 14 июля проект "Наша рыба" реализуется в 13 торговых точках в шести городах Мурманской области.