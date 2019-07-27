Три человека погибли в ДТП на Ставрополье

Одной из жертв происшествия стал маленький ребенок. Он находился в автомобиле без детского кресла. Еще два человека получили ранения.

"Водитель Nissan не справился с управлением и допустил касательное столкновение с "Ладой-Приорой". От удара "Лада" съехала в кювет и врезалась в дерево", — сообщили в региональном управлении ГИБДД.