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РИА Новости

Три человека погибли в ДТП на Ставрополье

Вчера, 22:09
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД регулирует движение на Ленинградской площади в Омске
Сотрудник ГИБДД регулирует движение на Ленинградской площади в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Три человека погибли в результате ДТП в Левокумском районе Ставрополья. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Одной из жертв происшествия стал маленький ребенок. Он находился в автомобиле без детского кресла. Еще два человека получили ранения.
"Водитель Nissan не справился с управлением и допустил касательное столкновение с "Ладой-Приорой". От удара "Лада" съехала в кювет и врезалась в дерево", — сообщили в региональном управлении ГИБДД.
На месте инцидента работают экстренные службы.
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