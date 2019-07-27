Российские военные впервые за три месяца не зафиксировали обстрелов в Сирии

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российские военные впервые за три месяца не зафиксировали обстрелов в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.
"В течение суток нарушений режима прекращения боевых действий на территории Идлибской зоны деэскалации российской стороной не зафиксировано", - сказал он.
Руководитель Центра также рассказал, что за сутки военные РФ провели одну гуманитарную акцию в районе Ханану-2 города Алеппо.