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РИА Новости
Война в Сирии

Российские военные впервые за три месяца не зафиксировали обстрелов в Сирии

Вчера, 22:05
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВид на город Алеппо
Вид на город Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российские военные впервые за три месяца не зафиксировали обстрелов в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.
"В течение суток нарушений режима прекращения боевых действий на территории Идлибской зоны деэскалации российской стороной не зафиксировано", - сказал он.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
Руководитель Центра также рассказал, что за сутки военные РФ провели одну гуманитарную акцию в районе Ханану-2 города Алеппо.
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