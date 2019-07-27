НТВ объяснил угрозу подать в суд за публикацию трейлера "Чернобыля"

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Телеканал НТВ прокомментировал предупреждение своих юристов о готовности подать в суд на блогеров, распространявших в сети трейлер сериала "Чернобыль".

Ранее телеканал пригрозил подать в суд, если блогеры не удалят трейлер сериала из своих публикаций.

"Действия юристов НТВ являются стандартной реакцией на утечку информации и нелегальное размещение рабочих материалов в интернете. В настоящее время идёт расследование данного инцидента", - сообщили в пресс-службе НТВ.