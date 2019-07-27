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РИА Новости

В Москве 28 июля дадут салют в честь 75-летия освобождения Бреста

Вчера, 21:54
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСалют в Москве
Салют в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Салют в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Праздничный салют в честь 75-летия освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков дадут 28 июля в московском Парке Победы, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).
"Праздничный артиллерийский салют состоится в Москве в Парке Победы 28 июля. Ночное небо озарят 2500 фейерверков различных видов. Кроме того, салют проведут с использованием орудий ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны и салютных установок на базе автомобилей "КамАЗ", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, салют дадут военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени Михалкина ЗВО.
Брест был освобождён в результате Люблинско-Брестской операции (18 июля – 2 августа 1944 г.), которую провели войска Первого Белорусского фронта под командованием Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского.
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С боем взяли город Брест: герои и факты Люблин-Брестской операции
Ранее Минобороны России сообщило, что в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будут проведены салюты в честь освобождения городов СССР и Восточной Европы. Всего в 2019 году будет произведено 11 салютов - в честь освобождения Одессы, Севастополя, Минска, Вильнюса, Бреста, Каунаса, Кишинева, Бухареста, Таллина, Риги и Белграда. В 2020 году состоятся шесть салютов - в годовщины освобождения Варшавы, Будапешта, Братиславы, Вены, Праги, а также в честь взятия штурмом Берлина.
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ЗВОЗападный военный округРоссияБезопасностьОбщество
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