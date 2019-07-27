В Москве 28 июля дадут салют в честь 75-летия освобождения Бреста

"Праздничный артиллерийский салют состоится в Москве в Парке Победы 28 июля. Ночное небо озарят 2500 фейерверков различных видов. Кроме того, салют проведут с использованием орудий ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны и салютных установок на базе автомобилей "КамАЗ", - говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России сообщило, что в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будут проведены салюты в честь освобождения городов СССР и Восточной Европы. Всего в 2019 году будет произведено 11 салютов - в честь освобождения Одессы, Севастополя, Минска, Вильнюса, Бреста, Каунаса, Кишинева, Бухареста, Таллина, Риги и Белграда. В 2020 году состоятся шесть салютов - в годовщины освобождения Варшавы, Будапешта, Братиславы, Вены, Праги, а также в честь взятия штурмом Берлина.