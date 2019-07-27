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РИА Новости

Ученые объяснили жару в Европе и холода в России

Вчера, 21:37
58279
© РИА Новости / Александр ВильфПанорама Москвы
Панорама Москвы
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, почему в Европе установилась рекордная жара, а в России наступает резкое похолодание.
Эксперт напомнила, что высокая температура пришла в европейские страны с волной горячего воздуха их Африки, в то время как в России погодные аномалии объясняются ультраполярным вторжением с Северного полюса. Такой перенос воздушных масс в направлении север-юг — это часть меридиональных процессов.
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Жару в Москве сменят аномальные холода
"Сейчас идет движение вдоль меридианов. Теплый влажный воздух Тихого океана проникает далеко на север. И наоборот: холодный воздух с полюса проникает далеко на юг и сталкивается там с теплыми воздушными массами, что и приводит к сильным ливням", — пояснила она в беседе с "КП".
При этом Позднякова заметила, что "по закону вращения Земли" должен происходить западно-восточный перенос воздушных масс, при котором погода более устойчивая.
Движение воздуха вдоль меридианов, в свою очередь, является проявлением смены климатических эпох, объяснила синоптик. Эпоха западно-восточного переноса длится примерно 25-30 лет, в то время как периоды меридиональных процессов более короткие.
"То, что сейчас наблюдается в Европе, было и раньше, только давным-давно – если верить летописям, в 16 веке в Европе стояла такая же жара", — заявила собеседница издания.
Позднякова добавила, что пока невозможно предсказать, сколько именно продлится каждая климатическая эпоха.
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"История метеонаблюдений длится всего 170 лет, а наша планета гораздо, гораздо старше. Мы даже не знаем, чем вызвана смена климатических эпох — это могут быть и астрономические факторы, и смена магнитных полей Земли. Кроме того, есть и антропогенный фактор — деятельность человека может изменить периодичность этих эпох, сделать их более яркими или более длительными", — отметила она.
По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели в Москве и на севере европейской части России наступит резкое похолодание. Так, в столице дневная температура опустится до 11 градусов. В некоторые регионы придут дожди и даже мокрый снег. При этом страны Европы страдают от аномальной жары: на этой неделе в Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах и других государствах столбики термометра поднимались до отметки в +42 и выше. Немецкие власти из-за перегрева рек даже отключили АЭС в Нижней Саксонии.
Африканская жара в Европе
© AFP 2019 / Alberto Pizzoli

Необычайная жара пришла в Европу с волной горячего воздуха из Африки.

Туристка во время прогулки перед Колизеем в Риме
1 из 18

Необычайная жара пришла в Европу с волной горячего воздуха из Африки.

© AFP 2019 / Alberto Pizzoli
© AFP 2019 / Alberto Pizzoli

В Риме, Флоренции, Милане столбики термометров приближаются к отметке в 40 градусов.

Туристы гуляют в центре Рима
2 из 18

В Риме, Флоренции, Милане столбики термометров приближаются к отметке в 40 градусов.

© AFP 2019 / Alberto Pizzoli
© AP Photo / Mindaugas Kulbis

Туристам необходимо учитывать капризы погоды, если они запланировали отпуска на это время.

Ребенок играет в фонтане в Вильнюсе, Литва
3 из 18

Туристам необходимо учитывать капризы погоды, если они запланировали отпуска на это время.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis
© AFP 2019 / ANP/ Robin Utrecht

Жители Нидерландов спасаются от рекордной жары у моря.

Люди, загорающие на пляже в Нордвейке, Нидерланды
4 из 18

Жители Нидерландов спасаются от рекордной жары у моря.

© AFP 2019 / ANP/ Robin Utrecht
© AFP 2019 / Valery Hache

В 65 французских департаментах объявили оранжевый (предпоследний) уровень погодной опасности.

Туристы в Ницце, Франция
5 из 18

В 65 французских департаментах объявили оранжевый (предпоследний) уровень погодной опасности.

© AFP 2019 / Valery Hache
© AP Photo / Thibault Camus

Работодатели меняют расписание и предлагают начинать рабочий день раньше.

Женщины купаются в фонтане Трокадеро в Париже
6 из 18

Работодатели меняют расписание и предлагают начинать рабочий день раньше.

© AP Photo / Thibault Camus
© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard

Из-за аномальной жары во Франции даже перенесли экзамены в колледжах.

Женщина сидит на берегу реки Сены, Париж
7 из 18

Из-за аномальной жары во Франции даже перенесли экзамены в колледжах.

© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard
© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard

Некоторым бассейнам разрешили работать после десяти часов вечера, а парки открыты для посетителей даже ночью.

Девушка купается в фонтане Трокадеро в Париже
8 из 18

Некоторым бассейнам разрешили работать после десяти часов вечера, а парки открыты для посетителей даже ночью.

© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard
© AP Photo / Jens Meyer

В Германии несколько недель держится 35-градусная температура, и это не предел: ожидается повышение до плюс 40.

Люди отдыхают в гамаках в Эрфурте, Германия
9 из 18

В Германии несколько недель держится 35-градусная температура, и это не предел: ожидается повышение до плюс 40.

© AP Photo / Jens Meyer
© AFP 2019 / DPA/ Hauke-Christian Dittrich

Купальни и открытые бассейны переполнены — родители с детьми предпочитают проводить время у воды.

Люди отдыхают в бассейне в Ганновере, Германия
10 из 18

Купальни и открытые бассейны переполнены — родители с детьми предпочитают проводить время у воды.

© AFP 2019 / DPA/ Hauke-Christian Dittrich
© AFP 2019 / Ina Fassbender

Метеорологи говорят о "тропических ночах", когда в темное время суток воздух не опускается ниже 20 градусов.

Девушка прыгает в бассейн в Эссене, Германия
11 из 18

Метеорологи говорят о "тропических ночах", когда в темное время суток воздух не опускается ниже 20 градусов.

© AFP 2019 / Ina Fassbender
© AFP 2019 / DPA/ Roland Weihrauch

Подобной жары в июне немецкие синоптики не наблюдали с начала ведения метеозаписей в 1881 году.

Белый медведь в зоопарке в Гельзенкирхене, Германия
12 из 18

Подобной жары в июне немецкие синоптики не наблюдали с начала ведения метеозаписей в 1881 году.

© AFP 2019 / DPA/ Roland Weihrauch
© AP Photo / DPA/ Peter Kneffel

По радио и телевидению граждан призывают прислушиваться к своему самочувствию и следить за детьми и пожилыми людьми.

Дети купаются в Английском саду в Мюнхене, Германия
13 из 18

По радио и телевидению граждан призывают прислушиваться к своему самочувствию и следить за детьми и пожилыми людьми.

© AP Photo / DPA/ Peter Kneffel
© AFP 2019 / Joe Klamar

Люди катаются на катамаране в Вене.

Люди катаются на катамаране в Вене
14 из 18

Люди катаются на катамаране в Вене.

© AFP 2019 / Joe Klamar
© REUTERS / Francois Lenoir

В изнывающем от жары Брюсселе ближе к воде держатся не только люди, но и животные.

Женщина купает собаку в фонтане в Брюсселе, Бельгия
15 из 18

В изнывающем от жары Брюсселе ближе к воде держатся не только люди, но и животные.

© REUTERS / Francois Lenoir
© AP Photo / Alvaro Barrientos

В Испании столбики термометров днем не опускаются ниже 35 градусов.

Люди купаются в фонтане в Памплоне, Испания
16 из 18

В Испании столбики термометров днем не опускаются ниже 35 градусов.

© AP Photo / Alvaro Barrientos
© REUTERS / Ritzau Scanpix/ Nikolai Linares

Даже в Скандинавии, где лето обычно умеренно теплое, установилась 30-градусная жара.

Женщина с ребенком купаются на Амагерском пляже в Копенгагене, Дания
17 из 18

Даже в Скандинавии, где лето обычно умеренно теплое, установилась 30-градусная жара.

© REUTERS / Ritzau Scanpix/ Nikolai Linares
© AP Photo / Petr David Josek

Синоптики советуют ограничить физическую активность и пить больше воды.

Люди в жаркий день на Староместской площади в Праге, Чехия
18 из 18

Синоптики советуют ограничить физическую активность и пить больше воды.

© AP Photo / Petr David Josek
1 из 18

Необычайная жара пришла в Европу с волной горячего воздуха из Африки.

© AFP 2019 / Alberto Pizzoli
2 из 18

В Риме, Флоренции, Милане столбики термометров приближаются к отметке в 40 градусов.

© AFP 2019 / Alberto Pizzoli
3 из 18

Туристам необходимо учитывать капризы погоды, если они запланировали отпуска на это время.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis
4 из 18

Жители Нидерландов спасаются от рекордной жары у моря.

© AFP 2019 / ANP/ Robin Utrecht
5 из 18

В 65 французских департаментах объявили оранжевый (предпоследний) уровень погодной опасности.

© AFP 2019 / Valery Hache
6 из 18

Работодатели меняют расписание и предлагают начинать рабочий день раньше.

© AP Photo / Thibault Camus
7 из 18

Из-за аномальной жары во Франции даже перенесли экзамены в колледжах.

© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard
8 из 18

Некоторым бассейнам разрешили работать после десяти часов вечера, а парки открыты для посетителей даже ночью.

© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard
9 из 18

В Германии несколько недель держится 35-градусная температура, и это не предел: ожидается повышение до плюс 40.

© AP Photo / Jens Meyer
10 из 18

Купальни и открытые бассейны переполнены — родители с детьми предпочитают проводить время у воды.

© AFP 2019 / DPA/ Hauke-Christian Dittrich
11 из 18

Метеорологи говорят о "тропических ночах", когда в темное время суток воздух не опускается ниже 20 градусов.

© AFP 2019 / Ina Fassbender
12 из 18

Подобной жары в июне немецкие синоптики не наблюдали с начала ведения метеозаписей в 1881 году.

© AFP 2019 / DPA/ Roland Weihrauch
13 из 18

По радио и телевидению граждан призывают прислушиваться к своему самочувствию и следить за детьми и пожилыми людьми.

© AP Photo / DPA/ Peter Kneffel
14 из 18

Люди катаются на катамаране в Вене.

© AFP 2019 / Joe Klamar
15 из 18

В изнывающем от жары Брюсселе ближе к воде держатся не только люди, но и животные.

© REUTERS / Francois Lenoir
16 из 18

В Испании столбики термометров днем не опускаются ниже 35 градусов.

© AP Photo / Alvaro Barrientos
17 из 18

Даже в Скандинавии, где лето обычно умеренно теплое, установилась 30-градусная жара.

© REUTERS / Ritzau Scanpix/ Nikolai Linares
18 из 18

Синоптики советуют ограничить физическую активность и пить больше воды.

© AP Photo / Petr David Josek
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Популярные комментарии
Сама природа готовится разгонять незаконные сходняки пятой колонны.
27 июля, 22:18
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
37600025
В Москву не 11 градусов надо,а -47 как у нас зимой было на севере.Тогда запоёте,про расточительсво энергии впустую.Как раз Чубайс может и пояснит свои слова.
27 июля, 22:06
Олег Иванов
10310117
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