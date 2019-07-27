Ученые объяснили жару в Европе и холода в России

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, почему в Европе установилась рекордная жара, а в России наступает резкое похолодание.

Эксперт напомнила, что высокая температура пришла в европейские страны с волной горячего воздуха их Африки, в то время как в России погодные аномалии объясняются ультраполярным вторжением с Северного полюса. Такой перенос воздушных масс в направлении север-юг — это часть меридиональных процессов.

"Сейчас идет движение вдоль меридианов. Теплый влажный воздух Тихого океана проникает далеко на север. И наоборот: холодный воздух с полюса проникает далеко на юг и сталкивается там с теплыми воздушными массами, что и приводит к сильным ливням", — пояснила она в беседе с "КП"

При этом Позднякова заметила, что "по закону вращения Земли" должен происходить западно-восточный перенос воздушных масс, при котором погода более устойчивая.

Движение воздуха вдоль меридианов, в свою очередь, является проявлением смены климатических эпох, объяснила синоптик. Эпоха западно-восточного переноса длится примерно 25-30 лет, в то время как периоды меридиональных процессов более короткие.

"То, что сейчас наблюдается в Европе, было и раньше, только давным-давно – если верить летописям, в 16 веке в Европе стояла такая же жара", — заявила собеседница издания.

Позднякова добавила, что пока невозможно предсказать, сколько именно продлится каждая климатическая эпоха.

"История метеонаблюдений длится всего 170 лет, а наша планета гораздо, гораздо старше. Мы даже не знаем, чем вызвана смена климатических эпох — это могут быть и астрономические факторы, и смена магнитных полей Земли. Кроме того, есть и антропогенный фактор — деятельность человека может изменить периодичность этих эпох, сделать их более яркими или более длительными", — отметила она.