На несанкционированной акции в Москве задержали более тысячи человек

Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. 27 июля 2019

Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. 27 июля 2019

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Полиция задержала 1074 человека на несанкционированной акции в центре Москвы за различные правонарушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

"По результатам разбирательства в отношении них будут приняты решения в соответствии с законом", — сказал сотрудник пресс-службы.

Митинг, который прошел в субботу, не был согласован со столичными властями. По данным прокуратуры, в соцсетях распространялись призывы приходить 27 июля на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей.

Среди организаторов незаконного митинга те же люди, которые, как ранее указывала прокуратура, 14 июля провели аналогичную акцию у Мосгоризбиркома вопреки предостережению ведомства — Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие. Теперь в их отношении ведется административное расследование. Несанкционированные протесты 14 июля также привели к возбуждению уголовного дела о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий". По данным следствия, акция была организована "для давления на членов городского и окружных избиркомов" и "сопряжена с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий".