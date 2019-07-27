На несанкционированной акции в Москве задержали более тысячи человек

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Полиция задержала 1074 человека на несанкционированной акции в центре Москвы за различные правонарушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"По результатам разбирательства в отношении них будут приняты решения в соответствии с законом", — сказал сотрудник пресс-службы.
Митинг, который прошел в субботу, не был согласован со столичными властями. По данным прокуратуры, в соцсетях распространялись призывы приходить 27 июля на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей.
Среди организаторов незаконного митинга те же люди, которые, как ранее указывала прокуратура, 14 июля провели аналогичную акцию у Мосгоризбиркома вопреки предостережению ведомства — Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие. Теперь в их отношении ведется административное расследование. Несанкционированные протесты 14 июля также привели к возбуждению уголовного дела о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий". По данным следствия, акция была организована "для давления на членов городского и окружных избиркомов" и "сопряжена с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что попытка организовать беспорядки ни к чему хорошему не приведет, и безопасность в городе будет обеспечена в соответствии с законом. О незаконности акции и ответственности за ее организацию, призывы и участие в ней предупреждали прокуратура и полиция.