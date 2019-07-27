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РИА Новости

Жительница Балашихи родила четверняшек

Вчера, 21:35
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© РИА Новости / Сергей ВенявскийНоворожденные в родильном доме
Новорожденные в родильном доме
© РИА Новости / Сергей Венявский
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Жительница подмосковной Балашихи родила четверняшек в Московском областном перинатальном центре, сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
"Впервые в Московском областном перинатальном центре (городской округ Балашиха) на свет появились четверняшки... Четвертого июля на 31 неделе беременности путем операции кесарева сечения на свет появились замечательные малыши с весом 1200, 1400, 1500, 1500, три сыночка и лапочка дочка: Максим, Арсений, Георгий, Анна", - говорится в сообщении.
Петербурженка Оксана родила троих сыновей и одну дочь. 23 июля 2019
23 июля, 19:44
Петербурженка, забеременевшая в 37 лет, родила четверых
Это была первая беременность девушки. В правительстве Московской области добавили, что готовят подарок молодым родителям.
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БалашихаМосковская областьОбщество
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