Жительница Балашихи родила четверняшек

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Жительница подмосковной Балашихи родила четверняшек в Московском областном перинатальном центре, сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
"Впервые в Московском областном перинатальном центре (городской округ Балашиха) на свет появились четверняшки... Четвертого июля на 31 неделе беременности путем операции кесарева сечения на свет появились замечательные малыши с весом 1200, 1400, 1500, 1500, три сыночка и лапочка дочка: Максим, Арсений, Георгий, Анна", - говорится в сообщении.
23 июля, 19:44Петербурженка, забеременевшая в 37 лет, родила четверых
Это была первая беременность девушки. В правительстве Московской области добавили, что готовят подарок молодым родителям.