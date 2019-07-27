Жительница Балашихи родила четверняшек

"Впервые в Московском областном перинатальном центре (городской округ Балашиха) на свет появились четверняшки... Четвертого июля на 31 неделе беременности путем операции кесарева сечения на свет появились замечательные малыши с весом 1200, 1400, 1500, 1500, три сыночка и лапочка дочка: Максим, Арсений, Георгий, Анна", - говорится в сообщении.