Из Оки подняли тела двух погибших при крушении гидросамолета

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Тела двух погибших при падении гидросамолета в реку Ока в Серпуховском районе Московской области подняты на поверхность, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Водолазы извлекли из гидросамолета тела двух погибших и подняли их на поверхность", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сам гидросамолет также поднят из воды при помощи плавучего крана.

"Ожидается прибытие баржи из Серпухова для погрузки потерпевшего крушения гидросамолета", - добавил собеседник агентства.