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РИА Новости

Старт ракеты Ariane-5 с космодрома Куру отложили на август

Вчера, 20:59
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© AFP 2019 / Jody AmietРакета-носитель Ariane 5 готовится к запуску с космодрома Куру
Ракета-носитель Ariane 5 готовится к запуску с космодрома Куру
© AFP 2019 / Jody Amiet
Ракета-носитель Ariane 5 готовится к запуску с космодрома Куру. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Июльский пуск ракеты-носителя Ariane-5 со спутниками связи Intelsat-39 и EDRS-C с космодрома Куру во Французской Гвиане отложен на август, следует из извещения для авиации NOTAM, размещенного на сайте Федеральной авиационной администрации США.
Ранее старт планировался на 24 июля, но, как сообщил американский специализированный сайт spaceflightnow.com, был отложен на 30 июля для того, чтобы специалисты убедились в отсутствии влияния на полет Ariane-5 аварии ракеты Vega.
В извещении для авиации NOTAM сообщается о закрытии района в Атлантическом океане для полетов в связи с пуском ракеты Ariane-5 в период с 6 по 14 августа ежедневно с 21.30 до 1.53 мск следующего дня.
Стартовавшая 11 июля из Куру ракета Vega из-за аварии на этапе работы второй ступени не вывела на орбиту оптико-электронный спутник дистанционного зондирования Земли Falcon Eye-1 в интересах ОАЭ. Это был 15-й пуск ракеты легкого класса Vega, первый состоялся в 2012 году.
Французская компания Arianespace, которая осуществляет пуски с Куру, создала совместную с Европейским космическим агентством комиссию по расследованию причин аварии.
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ArianespaceЕвропейское космическое агентствоФранцузская ГвианаРИА Наука
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