МИД надеется, что тема Ормузского пролива не скажется на встрече по Ирану

Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива. Архивное фото

Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива

© AP Photo / YJC, Mohammad Ali Marizad Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. РФ надеется, что ситуация с задержанием танкеров и созданием США морской коалиции в Ормузском проливе не отразится на встрече "пятерки" и Ирана в Вене, заявил глава МИД РФ Сергей Рябков.

Внеочередное заседание Совместной комиссии по СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Тегерана) пройдет в Вене 28 июля, на нем будут рассмотрены вопросы выполнения ядерной сделки c Ираном.

"Я очень рассчитываю, что обстоятельства, связанные с задержаниями танкеров, связанные с форсированным созданием американцами, англичанами и некоторыми союзниками так называемой морской коалиции по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе все же не отбросят тень на завтрашнее обсуждение",- сказал Рябков РИА Новости.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.