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РИА Новости

МИД надеется, что тема Ормузского пролива не скажется на встрече по Ирану

Вчера, 20:47
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© AP Photo / YJC, Mohammad Ali MarizadВоеннослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива
© AP Photo / YJC, Mohammad Ali Marizad
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. РФ надеется, что ситуация с задержанием танкеров и созданием США морской коалиции в Ормузском проливе не отразится на встрече "пятерки" и Ирана в Вене, заявил глава МИД РФ Сергей Рябков.
Внеочередное заседание Совместной комиссии по СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Тегерана) пройдет в Вене 28 июля, на нем будут рассмотрены вопросы выполнения ядерной сделки c Ираном.
"Я очень рассчитываю, что обстоятельства, связанные с задержаниями танкеров, связанные с форсированным созданием американцами, англичанами и некоторыми союзниками так называемой морской коалиции по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе все же не отбросят тень на завтрашнее обсуждение",- сказал Рябков РИА Новости.
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Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
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