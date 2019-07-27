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РИА Новости

В Тунисе прошли похороны первого демократического президента страны

Вчера, 20:18
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КАИР, 27 июл - РИА Новости. Президента Туниса Аль-Баджи Гаида ас-Себси похоронили в субботу в тунисской столице. Церемонию прощания и похорон транслировал арабский спутниковый телеканал Sky News Arabia.
Траурный кортеж с телом тунисского лидера проследовал через центральные кварталы Туниса. Своего лидера в последний путь провожали тысячи собравшихся на улицах граждан. В официальной церемонии прощания приняли участие президенты Франции, Португалии, Алжира, короли Испании и Марокко, эмир Катара, лидеры Палестины, Ливии и другие высокопоставленные иностранные политики и делегации.
Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в минувший четверг в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни. В последние месяцы он неоднократно попадал в больницу в связи с проблемами со здоровьем. Ас-Себси занимал пост президента с 2014 года. Он был избран на высший пост после народного восстания в Тунисе и считался лидером, впервые избранным на подлинно демократических выборах, политиком, объединившим Тунис и защитившим демократические ценности.
Временно исполнять обязанности главы государства после смерти ас-Себси будет спикер парламента Туниса Мухаммед ан-Насер. Досрочные выборы президента Туниса назначены на 15 сентября.
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси
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