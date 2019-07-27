В Тунисе прошли похороны первого демократического президента страны

Траурный кортеж с телом тунисского лидера проследовал через центральные кварталы Туниса. Своего лидера в последний путь провожали тысячи собравшихся на улицах граждан. В официальной церемонии прощания приняли участие президенты Франции, Португалии, Алжира, короли Испании и Марокко, эмир Катара, лидеры Палестины, Ливии и другие высокопоставленные иностранные политики и делегации.

Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в минувший четверг в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни. В последние месяцы он неоднократно попадал в больницу в связи с проблемами со здоровьем. Ас-Себси занимал пост президента с 2014 года. Он был избран на высший пост после народного восстания в Тунисе и считался лидером, впервые избранным на подлинно демократических выборах, политиком, объединившим Тунис и защитившим демократические ценности.