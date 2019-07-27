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РИА Новости

Появилось видео погружения Путина к месту гибели подлодки Щ-308

Вчера, 20:13
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Появилась видеозапись погружения президента Владимира Путина на батискафе к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны.
На кадрах видно, как российский лидер в сопровождении специалистов опускается на дно Финского залива, а затем возвращается на поверхность. Погружение длилось около получаса.
После этого президент поделился впечатлениями с журналистами и пообщался с участниками экспедиции и с аквалангистами, устанавливавшими на Щ-308 мемориальную табличку. Глава государства поблагодарил их за работу и поздравил с наступающим Днем ВМФ.
Подлодку Щ-308 "Семга" заложили в 1930 году, а на воду спустили через три года. Затем ее включили в состав Краснознаменного Балтийского флота. Осенью 1942-го подлодка не вернулась из похода. На борту было 40 членов экипажа, в том числе командир корабля капитан третьего ранга Лев Костылев.
Останки Щ-308 обнаружили во время экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" в мае прошлого года, при сканировании гидролокатором морского дна севернее острова Большой Тютерс. Эксперты выяснили, что подлодка погибла между 24 и 26 октября 1942 года от взрыва мины на линии немецкого минного заграждения "Зееигель" ("Морской еж").
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1974381766
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Владимир ПутинРоссия
Популярные комментарии
Надеюсь, что воду в бассейне нагрели ..
27 июля, 20:43
ИЧИгорь Черный
151200225
А там амфоры нашёл?
27 июля, 20:54
Амон
12400118
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