Появилось видео погружения Путина к месту гибели подлодки Щ-308

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Появилась видеозапись погружения президента Владимира Путина на батискафе к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны.

На кадрах видно, как российский лидер в сопровождении специалистов опускается на дно Финского залива, а затем возвращается на поверхность. Погружение длилось около получаса.

Путин поможет установить мемориальную табличку на подводную лодку, затонувшую в Финском заливе в Великую Отечественную войну. Для этого он погрузился в батискафе на дно Балтийского моря. Журналисты ждут наверху. pic.twitter.com/IdHw2MlJCV — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) July 27, 2019

После этого президент поделился впечатлениями с журналистами и пообщался с участниками экспедиции и с аквалангистами, устанавливавшими на Щ-308 мемориальную табличку. Глава государства поблагодарил их за работу и поздравил с наступающим Днем ВМФ.

Подлодку Щ-308 "Семга" заложили в 1930 году, а на воду спустили через три года. Затем ее включили в состав Краснознаменного Балтийского флота. Осенью 1942-го подлодка не вернулась из похода. На борту было 40 членов экипажа, в том числе командир корабля капитан третьего ранга Лев Костылев.