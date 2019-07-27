Рябков рассказал, что может повысить шансы на спасение СВПД

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Если механизм INSTEX будет открыт для третьих стран и для обслуживания сделок с иранской нефтью, то шансы на спасение СВПД повысятся, сказал РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы (РФ) хотим разобраться, что представляют сигналы от высокопоставленных представителей европейской внешнеполитической службы, что INSTEX может быть раскрыт для третьих стран - для обслуживания в том числе сделок с нефтью",- сказал Рябков.

"Если это произойдет реально, то шансы на выживание СВПД существенно повысятся. Мы к этому давно призываем, и если сейчас произойдет какой-то сдвиг в нужном направлении, конечно, это станет важным результатом предстоящего мероприятия",- сказал Рябков в преддверии встречи совместной комиссии в Вене 28 июля.