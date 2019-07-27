Рябков рассказал о темах встречи по иранской проблеме в Вене

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Механизм INSTEX и ситуация вокруг реактора в Араке будут главными темами встречи совместной комиссии по Ирану в Вене, сказал РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"INSTEX будет, конечно, но там много чего другого. Все проекты, которые продолжают реализовываться и испытывают трудности, в том числе связанные с американскими угрозами и прямым применением санкций - Фордо, Арак и все остальное - конечно, будут темами номер один", - сказал Рябков в преддверии встречи совместной комиссии.