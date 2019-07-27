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РИА Новости

Рябков рассказал о темах встречи по иранской проблеме в Вене

Вчера, 20:04
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© AP Photo / Vahid SalemiВыставка вооружения в Тегеране, Иран
Выставка вооружения в Тегеране, Иран
© AP Photo / Vahid Salemi
Выставка вооружения в Тегеране, Иран . Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Механизм INSTEX и ситуация вокруг реактора в Араке будут главными темами встречи совместной комиссии по Ирану в Вене, сказал РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"INSTEX будет, конечно, но там много чего другого. Все проекты, которые продолжают реализовываться и испытывают трудности, в том числе связанные с американскими угрозами и прямым применением санкций - Фордо, Арак и все остальное - конечно, будут темами номер один", - сказал Рябков в преддверии встречи совместной комиссии.
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