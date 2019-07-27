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РИА Новости

В ходе несанкционированной акции в Москве пострадали двое росгвардейцев

Вчера, 19:58
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПолиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы на Тверской улице в Москве. 27 июля 2019
Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы на Тверской улице в Москве. 27 июля 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы на Тверской улице в Москве. 27 июля 2019
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Двое военнослужащих Росгвардии пострадали в Москве на акции протеста из-за распыления перцового баллончика, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Сегодня в ходе обеспечения общественного порядка двое военнослужащих Росгвардии получили ожоги глаз", — сообщили в пресс-службе.
Военнослужащим оказали необходимую медицинскую помощь, их здоровье вне опасности.
Сотрудники полиции задерживают незарегистрированного кандидата в депутаты Московской городской думы Любовь Соболь на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы. 14 июля 2019
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Соболь оштрафовали за призыв к участию в несанкционированной акции
Митинг не согласован со столичными властями. По данным ГУ МВД Москвы, в нем участвуют около 3,5 тысячи человек, включая около 700 журналистов и блогеров, заявивших ранее о присутствии на акции. Согласно информации столичного главка полиции, задержано 295 демонстрантов за нарушение общественного порядка.
По данным прокуратуры, в соцсетях распространялись призывы приходить 27 июля на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей.
Среди организаторов сегодняшней незаконной акции те же люди, которые, как указывала прокуратура, вопреки предостережению ведомства провели 14 июля аналогичный митинг у Мосгоризбиркома, — Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие. Теперь в отношении них идет административное расследование. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье "Воспрепятствование деятельности избирательных комиссий". По версии следствия, митинг организовали "для давления на членов городского и окружных избиркомов", он был сопряжен "с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что попытка организовать беспорядки ни к чему хорошему не приведет и порядок в городе будет обеспечен в соответствии с законом. О незаконности акции и ответственности за организацию, призывы и участие в ней предупреждали прокуратура и полиция.
Сотрудники ОМОНа РФ на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у здания мэрии Москвы
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Около 3,5 тысячи человек вышли на незаконную акцию в центре Москвы
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РосгвардияМосгоризбиркомМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
либералы бесятся, ужесточить наказание за незаконные акции, суд и ... на работу года на три.
27 июля, 20:30
ttsp1962
44000051
надо было всыпать предателям России так, как было на площади Тяньянмин
27 июля, 20:42
Сергей Стольник
30000043
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