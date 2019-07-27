В ходе несанкционированной акции в Москве пострадали двое росгвардейцев

Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы на Тверской улице в Москве. 27 июля 2019

Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы на Тверской улице в Москве. 27 июля 2019

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Двое военнослужащих Росгвардии пострадали в Москве на акции протеста из-за распыления перцового баллончика, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Сегодня в ходе обеспечения общественного порядка двое военнослужащих Росгвардии получили ожоги глаз", — сообщили в пресс-службе.

Военнослужащим оказали необходимую медицинскую помощь, их здоровье вне опасности.

Митинг не согласован со столичными властями. По данным ГУ МВД Москвы, в нем участвуют около 3,5 тысячи человек, включая около 700 журналистов и блогеров, заявивших ранее о присутствии на акции. Согласно информации столичного главка полиции, задержано 295 демонстрантов за нарушение общественного порядка.

По данным прокуратуры, в соцсетях распространялись призывы приходить 27 июля на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей.

Среди организаторов сегодняшней незаконной акции те же люди, которые, как указывала прокуратура, вопреки предостережению ведомства провели 14 июля аналогичный митинг у Мосгоризбиркома, — Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие. Теперь в отношении них идет административное расследование. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье "Воспрепятствование деятельности избирательных комиссий". По версии следствия, митинг организовали "для давления на членов городского и окружных избиркомов", он был сопряжен "с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий".