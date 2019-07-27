Из Оки начали поднимать разбившийся гидросамолет

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Специалисты приступили к подъему упавшего в реку Ока в Серпуховском районе Московской области гидросамолета, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"На место падения гидросамолета прибыл плавучий кран. Специалисты уже приступили к подъему потерпевшего крушение воздушного судна", - сказал собеседник агентства.