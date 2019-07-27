В Киев из Константинополя привезли мощи Андрея Первозванного, сообщила ПЦУ

КИЕВ, 27 июл – РИА Новости. Мощи святого апостола Андрея Первозванного, частица Древа Креста Господня и освящённая вода с Влахерненской церкви Богородицы привезены в Свято-Михайловский Златоверхий монастырь Киева накануне празднования 1031-летия крещения Руси, сообщила пресс-служба "новой церкви" Украины (Православной церкви Украины - ПЦУ).

Праздник Крещения Руси отмечается в день памяти святого равноапостольного князя Владимира 28 июля, благодаря которому в 988 году древняя Русь приняла христианскую веру.

"Делегация от материнской Церкви Константинополя привезла великие христианские святыни: частицу Древа Креста Господня, на котором распяли Господа Иисуса Христа, мощи святого апостола Андрея Первозванного, который по церковному преданию проповедовал на просторах Украины, и освященную воду из Влахерненской Церкви Богородицы", - сообщила пресс-служба.

Святыни встретил "митрополит" Епифаний вместе с епископатом, духовенством.

"Новая" церковь Украины в воскресенье впервые проведет крестный ход и другие праздничные мероприятия, посвященные 1031-летию Крещения Руси.

"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.

Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.