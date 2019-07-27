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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Киев из Константинополя привезли мощи Андрея Первозванного, сообщила ПЦУ

Вчера, 19:50
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КИЕВ, 27 июл – РИА Новости. Мощи святого апостола Андрея Первозванного, частица Древа Креста Господня и освящённая вода с Влахерненской церкви Богородицы привезены в Свято-Михайловский Златоверхий монастырь Киева накануне празднования 1031-летия крещения Руси, сообщила пресс-служба "новой церкви" Украины (Православной церкви Украины - ПЦУ).
Праздник Крещения Руси отмечается в день памяти святого равноапостольного князя Владимира 28 июля, благодаря которому в 988 году древняя Русь приняла христианскую веру.
Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с архиереями Украинской православной церкви
17 июля, 08:00
Украине выдвинули условие: платите за томос, иначе случится страшное
"Делегация от материнской Церкви Константинополя привезла великие христианские святыни: частицу Древа Креста Господня, на котором распяли Господа Иисуса Христа, мощи святого апостола Андрея Первозванного, который по церковному преданию проповедовал на просторах Украины, и освященную воду из Влахерненской Церкви Богородицы", - сообщила пресс-служба.
Святыни встретил "митрополит" Епифаний вместе с епископатом, духовенством.
"Новая" церковь Украины в воскресенье впервые проведет крестный ход и другие праздничные мероприятия, посвященные 1031-летию Крещения Руси.
"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
Президент Украины Петр Порошенко, епископ так называемой Православной церкви Украины Епифаний, председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на объединительном соборе на Софийской площади в Киеве
17 июля, 15:38
В РПЦ назвали вероятную причину ослабления ПЦУ
Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
Уже через несколько месяцев Филарет Денисенко заявил, "новая церковь" разделилась. По его словам, это произошло из-за крайне редкого общения с Епифанием, который нарушил договоренности, достигнутые в рамках так называемого "объединительного собора" в декабре 2018 года. При этом Филарет считает, что Епифаний не является независимым предстоятелем. Он также заявил, что возглавляемая им неканоническая структура, на базе которой была создана "новая церковь" Украины, до сих пор существует. Сам Епифаний заявил, что в "новой церкви" нет раскола.
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