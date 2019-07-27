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РИА Новости
Религия и мировоззрение

"Новая церковь" Украины создаст викариат со службами на румынском языке

Вчера, 19:45
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КИЕВ, 27 июл - РИА Новости. Неканоническая "новая церковь" Украины (Православная церковь Украины - ПЦУ) во время синода в субботу приняла решение о создании румынского викариата, который сможет выбирать язык проведения служб, сообщила пресс-служба ПЦУ.
"В православный румынский викариат УПЦ (ПЦУ) смогут входить на добровольных началах религиозные организации (религиозные общины и монастыри) с преобладающим числом этнических румын. Для этих религиозных общин гарантируются права на соблюдение по собственному выбору румынской православной богослужебной, языковой и календарной традиции", - сообщила пресс-служба.
Президент Украины Петр Порошенко, епископ так называемой Православной церкви Украины Епифаний, председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на объединительном соборе на Софийской площади в Киеве
17 июля, 15:38
В РПЦ назвали вероятную причину ослабления ПЦУ
На сайте ПЦУ также сообщается, что раскольник Филарет не явился на синод без уважительной причины.
"В заседании приняли участие все члены синода кроме почетного патриарха Филарета (без уважительной причины) и архиепископа Ровенского и Острожского Илариона (по уважительной причине)", - говорится в сообщении.
"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с архиереями Украинской православной церкви
17 июля, 08:00
Украине выдвинули условие: платите за томос, иначе случится страшное
Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
Уже через несколько месяцев Филарет Денисенко заявил, "новая церковь" разделилась. По его словам, это произошло из-за крайне редкого общения с Епифанием, который нарушил договоренности, достигнутые в рамках так называемого "объединительного собора" в декабре 2018 года. При этом Филарет считает, что Епифаний не является независимым предстоятелем. Он также заявил, что возглавляемая им неканоническая структура, на базе которой была создана "новая церковь" Украины, до сих пор существует. Сам Епифаний заявил, что в "новой церкви" нет раскола.
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