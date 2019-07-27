"Новая церковь" Украины создаст викариат со службами на румынском языке

КИЕВ, 27 июл - РИА Новости. Неканоническая "новая церковь" Украины (Православная церковь Украины - ПЦУ) во время синода в субботу приняла решение о создании румынского викариата, который сможет выбирать язык проведения служб, сообщила пресс-служба ПЦУ.

"В православный румынский викариат УПЦ (ПЦУ) смогут входить на добровольных началах религиозные организации (религиозные общины и монастыри) с преобладающим числом этнических румын. Для этих религиозных общин гарантируются права на соблюдение по собственному выбору румынской православной богослужебной, языковой и календарной традиции", - сообщила пресс-служба.

На сайте ПЦУ также сообщается, что раскольник Филарет не явился на синод без уважительной причины.

"В заседании приняли участие все члены синода кроме почетного патриарха Филарета (без уважительной причины) и архиепископа Ровенского и Острожского Илариона (по уважительной причине)", - говорится в сообщении.

"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.

Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.