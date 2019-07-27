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РИА Новости

В ходе протестов в Гонконге пострадали девять человек

Вчера, 19:20
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© REUTERS / Tyrone SiuПротесты на севере Гонконга. 27 июля 2019
Протесты на севере Гонконга. 27 июля 2019
© REUTERS / Tyrone Siu
Протесты на севере Гонконга. 27 июля 2019
ПЕКИН, 27 июл - РИА Новости. Девять человек пострадали в ходе столкновений полиции и демонстрантов на станции метро "Юаньлан", стычки произошли в субботу вечером, когда участники несанкционированных протестов собралась на станции, чтобы покинуть район, пока неизвестно, есть ли среди пострадавших сотрудники правоохранительных органов, пишет газета South China Morning Post.
Более 288 тысяч человек в субботу вышли на несанкционированные протесты в районе Юаньлан в Новых территориях на севере Гонконга, несмотря на запрет полиции. Участники марша на этот раз выступают не только против поправок к закону об экстрадиции, но и против нападений преступных группировок, которые произошли в прошлые выходные на этой же станции метро, когда пострадали 45 человек.
Протесты в субботу с самого начала приобрели ожесточенный характер, полиция уже в 17.00 по местному времени (12.00 мск) начала зачищать территорию, несколько раз полиция применила слезоточивый газ, позже в ход пошли дубинки и резиновые пули. Участники несанкционированного протеста выстроили на улицах баррикады, заблокировав движение в районе Юаньлан, бросали в сотрудников правоохранительных органов обломки кирпичей, камни, металлические прутья, другие твердые предметы, также, по сведениям СМИ, в полицию полетела дымящаяся бутылка с неизвестным веществом внутри.
Когда полиция применила газ, часть протестующих стала отступать с улиц в метро и покидать район, тем не менее сотни человек продолжали участвовать в столкновениях с полицией на улице. Метро Гонконга запустило специальные дополнительные пустые поезда, чтобы все протестующие могли оперативно покинуть станцию "Юаньлан", однако избежать стычек с полицией на самой станции не удалось.
Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих. 27 июля 2019
Вчера, 12:36
Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих
Протестующие бросали в полицию предметы, которые у них были под рукой, в ответ полиция применила дубинки. Последствия стычек, судя по опубликованным с СМИ фотографиям, - многочисленные пятна крови на полу.
Полицейские многократно требовали от демонстрантов немедленно разойтись, в том числе на месте, во всех соцсетях, в заявлениях на сайте. В последнем опубликованном полицией заявлении говорится, что "правоохранительные органы вновь подчеркивают, что протестующие участвуют в незаконном собрании и в соответствии с законом за это преступление предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы".
По данным на 22.45 по местному времени (17.45 мск), все сотрудники полиции покинули станцию, выстроив посты снаружи, и заявили, что не будут туда входить, если все протестующие уедут и прекратят светить в полицейских лазерами. Часть сотрудников правоохранительных органов уже также покинули район столкновений.
К настоящему моменту сообщалось лишь об одном задержанном.
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