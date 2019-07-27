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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Соболь оштрафовали за призыв к участию в несанкционированной акции

Вчера, 19:12
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники полиции задерживают незарегистрированного кандидата в депутаты Московской городской думы Любовь Соболь на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы. 14 июля 2019
Сотрудники полиции задерживают незарегистрированного кандидата в депутаты Московской городской думы Любовь Соболь на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы. 14 июля 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы на 30 тысяч рублей оштрафовал незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь за призыв к участию в несанкционированной акции в столице 14 июля, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.
"Суд признал ее виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 КоАП", - сказал пресс-секретарь.
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Сохадзе добавил, что материал о невыполнении законного требования сотрудника полиции суд рассматривать не стал и вернул его в связи с неполнотой предоставленных материалов.
Ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, которых не допустили до выборов из-за слишком большого числа недействительных подписей, провел 14 июля несанкционированную акцию у Мосгоризбиркома. Во время митинга полицейские неоднократно объявляли в громкоговорители, что акция незаконна, призывая разойтись.
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Позднее СК возбудил дело о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий" после митингов и пикетов у Мосгоризбиркома. По данным следствия, в июле участники "одного из движений" для давления на членов городского и окружных избиркомов организовали в Москве незаконные митинги и пикетирования зданий комиссий. По мнению СК, это было "сопряжено с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий".
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Выборы в МосгордумуЛюбовь СобольМосковская городская думаМоскваПроисшествия
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