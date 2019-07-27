Соболь оштрафовали за призыв к участию в несанкционированной акции

Сотрудники полиции задерживают незарегистрированного кандидата в депутаты Московской городской думы Любовь Соболь на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы. 14 июля 2019

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы на 30 тысяч рублей оштрафовал незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь за призыв к участию в несанкционированной акции в столице 14 июля, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.

"Суд признал ее виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 КоАП", - сказал пресс-секретарь.

Сохадзе добавил, что материал о невыполнении законного требования сотрудника полиции суд рассматривать не стал и вернул его в связи с неполнотой предоставленных материалов.

Ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, которых не допустили до выборов из-за слишком большого числа недействительных подписей, провел 14 июля несанкционированную акцию у Мосгоризбиркома. Во время митинга полицейские неоднократно объявляли в громкоговорители, что акция незаконна, призывая разойтись.