Почти 90 жителей затопленного села в Приамурье отказались от эвакуации

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июл - РИА Новости. Почти 90 жителей затопленного дождевым паводком села Норск Селемджинского района отказались эвакуироваться и живут вместе с поросятами, собаками и домашней птицей на чердаках домов и на крыше местной школы, вместе с ними находятся спасатели, Почти 90 жителей затопленного дождевым паводком села Норск Селемджинского района отказались эвакуироваться и живут вместе с поросятами, собаками и домашней птицей на чердаках домов и на крыше местной школы, вместе с ними находятся спасатели, сообщается на сайте правительства Приамурья.

С 21 июля 2019 года в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи проходит паводок, вызванный муссонными дождями. По данным метеорологов, из-за быстрого подъема воды в реках есть угроза подтопления ряда населенных пунктов. 25 июля 2019 года в Амурской области объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Губернатор Приамурья Василий Орлов вместе со спасателями прибыл к жителям Норска, которые находятся на крыше школы, глава области убеждал людей переехать в пункт временного размещения в поселок Февральск. Всего в селе Норск проживают около 300 человек. Он также заявил, что нежелание людей эвакуироваться создает дополнительные сложности.

"Их приходится снимать с крыш. У нас нет законных оснований силком это делать. Приходиться их уговаривать. Это создает дополнительные проблемы",- сказал губернатор, которого цитирует сайт правительства региона.

"Большая часть жителей была эвакуирована, но некоторые жители отказались от эвакуации и сейчас живут на чердаках затопленных домов. Вместе с ними там же поросята, собаки, птица. Таких людей – 89 человек. 32 из них находится на крыше школы, в здание которой также зашла вода. Вместе с ними находятся спасатели аэромобильной группировки главного управления МЧС под руководством первого заместителя начальника управления Игоря Смирнова, спасатели Амурского спасательного центра МЧС России и Дальневосточного регионального поисково-спасательного центра МЧС России",- говорится в сообщении.

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Спасатели на плавсредствах проводят объезд Норска, доставляют людям продукты питания, питьевую воду. В школе готовят на всех горячую пищу.

"Ежедневно нужны поставки 750 литров воды, 145 булок хлеба. Нужно восстановить сотовую связь. Пока она только одного оператора, плохая. Её ловим, поднявшись на крышу. У нас проблемы с доставкой топлива. Надо будет организовать её перевозку по железной дороге", - приводятся в сообщении слова главы Селемджинского района Мухамеда Бекова.

Согласно информации Амурского ЦГМС, гребень Селемджинского паводка спускается ниже по течению. По оперативным данным, в районе Норска начался спад.

"Но скорость ухода воды небольшая. К утру 27 июля уровень воды понизился на 4 см и составил 793 см, на 12:00 (06.00 мск) понизился еще на 3 см, до отметки 790 см",- уточняется в информации.

Дождевым паводком в Амурской области на утро субботы, по данным ГУ МЧС по региону, подтоплено 593 частных жилых дома, большая часть из них - 430 - находится в Мазановском районе Приамурья.