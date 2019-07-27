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РИА Новости
Культура

На одного принца меньше: внук Грейс Келли женился

Вчера, 22:50
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© AFP 2019 / Valery HacheЛуи Дюкре и Мари Шевалье
Луи Дюкре и Мари Шевалье
© AFP 2019 / Valery Hache
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Сын принцессы Монако Стефании, 26-летний Луи Дюкре женился на своей возлюбленной Мари Шевалье, сообщает People.com.
У молодоженов было две церемонии: гражданская — во дворце принца Монако, которая прошла в пятницу и религиозная — в Кафедральном соборе, где в 1956 году венчались актриса Грейс Келли и принц Монако Ренье II (бабушка и дедушка жениха, - Прим.ред.).
Несмотря на торжественную обстановку собора, свадьба была скромной. Присутствовали только близкие родственники и несколько друзей.
Луи и Мари начали встречаться еще в колледже. О помолвке объявили прошлой зимой во время отдыха во Вьетнаме.
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КультураНовости культурыГрейс КеллиМонако (государство)
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