Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-27T19:04Z
https://ria.ru/20190727/1556937377.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152372/28/1523722828_0:50:960:590_1036x0_80_0_0_8483cb1c0842a7ed1f19e9f558c52441.jpg
РИА Новости

Пьяные бойцы ВСУ обстреляли жилые дома в Донбассе, заявили в ЛНР

Вчера, 19:04
12550
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Олег Проценко / Военные учения украинской армии в Донецкой области
Военные учения украинской армии в Донецкой области
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Олег Проценко /
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Военнослужащие украинской армии в состоянии алкогольного опьянения обстреляли из минометов жилые дома в Донбассе. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Инцидент произошел в жилых районах села Дмитровка Новоайдарского района. В результате действий военных 25-й бригады ВСУ пострадали три здания.
Осадчий отметил, что "по счастливой случайности, жертв удалось избежать", так как в момент обстрела хозяев не было дома.
Жители Дмитровки подали коллективные жалобы в полицию и военную службу правопорядка, однако соответствующие органы никак не отреагировали на обращение граждан.
Обучение украинских военнослужащих на Яворивском полигоне. Архивное фото
4 февраля 2018, 16:44
Украинский военный под наркотиками застрелил сослуживца из автомата
Осадчий обратил внимание, что силовики неоднократно распространяли ролики с подобными обстрелами в социальных сетях.
"Опьяненные своей безнаказанностью каратели, не боясь последствий, выкладывают в интернет видеоролики с демонстрацией своих преступлений", — подчеркнул он.
В Народной милиции ЛНР ранее не раз отмечали, что морально-психологическое состояние украинских военных ухудшается. Силовики мародерствуют и устраивают пьяные разборки, участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам.
В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине. Переговоры по ситуации в Донбассе проходят на встречах контактной группы в Минске. С сентября 2014 года ее участники приняли три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако перестрелки и столкновения между сторонами до сих пор продолжаются.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
894414946
Обсудить 40
Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРНародная милиция ЛНРДонбассУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А Зеленский у вас уже официально царем называется? Или вы о Порошенко?
27 июля, 19:34
eelhacedor802
3510004
Зачем мы тратим бюджетные деньги на эту войнушку? Чтобы самолюбие царя потешить?
27 июля, 19:30
kkremlebotov.vasya
11000424
Рекомендуем
Автор видеоблога Road to film Павел Ш.
Известного блогера нашли мертвым в канализации в Петербурге
РИА
Новости
Кадр из фильма Брестская крепость
На Аляске погибла актриса из "Брестской крепости" Вероника Никонова
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинцы попросили Зеленского восстановить авиасообщение с Россией
Самолеты на стоянке в аэропорту Домодедово
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
Лента
новостей
Мужчина считает деньги
Девальвация и "приговор доллару": шокирующий прогноз американских банкиров
Сотрудник полиции возле ЖД переезда
В Крыму прокомментировали просьбу к Зеленскому пустить поезда на полуостров
Бланки ответов на ЕГЭ
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
Наталья Басова
"Ненормальный": появилась переписка убитой в Раменском матери с обвиняемым
Кадр из фильма Брестская крепость
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
Бойцы батальона “Азов” принимают присягу на верность Украине на Софийской площади в Киеве
В ДНР рассказали о выводе полка "Азов" из Донбасса
Участок строительства газопровода Северный поток — 2 в Ленинградской области
Рыболовы обеспокоены предложенным Данией маршрутом "Северного потока — 2"
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко выступает на Форуме местного развития в Трускавце (Львовская область)
В Раде обвинили Порошенко в задержании российского танкера
В Москве в чемодане нашли тело зарезанной блогерши, сообщили СМИ
Профессор Аркадий Карякин и аспирантка Мария Комкова за работой
Химики из МГУ избавят диабетиков от необходимости постоянно колоть палец
Лингвист назвала самые "позорные" речевые ошибки
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:12В главном параде ВМФ примут участие более 40 кораблей
00:46Агрессия против жителей Ливии нарушает права человека, заявили в ООН
00:14Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев
00:07Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
23:38В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора по лицу
23:32Два американских самолета провели разведку у Крыма
23:23В Москве в чемодане нашли тело зарезанной блогерши, сообщили СМИ
23:10В Сочи расчищают реку после оползня, из-за которого обрушилась дорога
22:47В Москве отметили День Гамбургера
22:32На Шпицбергене гибнут северные олени
22:09Три человека погибли в ДТП на Ставрополье
22:05Российские военные впервые за три месяца не зафиксировали обстрелов в Сирии
22:00НТВ объяснил угрозу подать в суд за публикацию трейлера "Чернобыля"
22:00У берегов Японии произошло землетрясение
21:54В Москве 28 июля дадут салют в честь 75-летия освобождения Бреста
21:44СК возбудил дело после крушения гидросамолета в Подмосковье
21:37Ученые объяснили жару в Европе и холода в России
21:36На несанкционированной акции в Москве задержали более тысячи человек
21:35Жительница Балашихи родила четверняшек
21:18Упавший в Оку гидросамолет перевезут в Серпухов для расследования
Лента новостейМолния