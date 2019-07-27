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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Путин на встрече с родными погибших подводников обсудил помощь семьям

Вчера, 18:57
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с членами семей офицеров, погибших на борту глубоководного аппарата в Баренцевом море. 27 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами семей офицеров, погибших на борту глубоководного аппарата в Баренцевом море. 27 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с членами семей офицеров-подводников, погибших в Баренцевом море, предложил "по-семейному" поговорить, обсудить вопросы оказания им помощи.
В российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Подводники проводили исследования по изучению гидросферы. После возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. В Минобороны отметили, что погибшие не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики c погружением на предельные глубины. Они были посмертно удостоены госнаград, в том числе четырех звезд Героя России.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами семей офицеров, погибших на борту глубоководного аппарата в Баренцевом море. 27 июля 2019
Вчера, 17:55
Путин встретился с членами семей погибших офицеров-подводников
"Прежде всего, я, конечно, хочу еще раз слова соболезнования свои высказать в связи с потерей ваших близких. Не буду здесь вдаваться, чтобы не бередить ваши раны. Все понятно, многое уже сказано", - сказал Путин.
Он предложил обсудить с членами семей погибших офицеров вопросы оказания им помощи и поддержки.
"Я хотел поговорить о том, чем занималось в последнее время Минобороны с целью оказания вам помощи. Знаю, я посмотрел все эти справки, бумаги, знаю, что многое сделано, но все-таки мне хотелось это услышать от вас самих, что вы считаете недостаточно, на что-то нужно дополнительно обратить внимание, где-то что-то еще дополнительно сделать для вас, для детей - для их будущего. Давайте спокойно, по-семейному поговорим", - обратился к членам семей офицеров Путин.
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Пожар на подводном аппарате МинобороныВладимир ПутинРоссияОбщество
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами семей офицеров, погибших на борту глубоководного аппарата в Баренцевом море. 27 июля 2019
Путин встретился с членами семей погибших офицеров-подводников
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