На Урале при хлопке газа в садовом доме пострадала женщина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Хлопок газа с последующим возгоранием произошел в садовом доме в городе Ревда Свердловской области, пострадала женщина, сообщает в субботу ГУМЧС по региону.

Сообщение о происшествии поступило в 19.08 (17.08 мск).

"В садовом доме произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате произошло возгорание домашних вещей на площади один квадратный метр, повреждено остекление садового домика. Конструкции дома не повреждены. Пострадала женщина, с ожогами госпитализирована", - говорится в сообщении.