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РИА Новости

На Урале при хлопке газа в садовом доме пострадала женщина

Вчера, 18:45
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Хлопок газа с последующим возгоранием произошел в садовом доме в городе Ревда Свердловской области, пострадала женщина, сообщает в субботу ГУМЧС по региону.
Сообщение о происшествии поступило в 19.08 (17.08 мск).
"В садовом доме произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате произошло возгорание домашних вещей на площади один квадратный метр, повреждено остекление садового домика. Конструкции дома не повреждены. Пострадала женщина, с ожогами госпитализирована", - говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что в ликвидации последствий происшествия была задействована одна единица пожарной техники и три человека. В течение двух минут пожарные ликвидировали возгорание. По предварительной версии, причиной происшествия стало нарушение правил эксплуатации газового баллона.
Дежурные службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по Тамбовской области
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