Суд арестовал и.о. министра финансов Астраханской области, сообщил источник

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Ростовской области заключил под стражу исполняющего обязанности министра финансов Астраханской области Виталия Шведова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Шведову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал он.
Ранее суд также арестовал бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова. Мера пресечения избиралась в Ростовской области, поскольку уголовное дело передано в окружное следственное управление.
В пятницу СК РФ сообщил о задержании экс-главы правительства Астраханской области Расула Султанова, а также и.о. зампреда правительства – министра финансов региона Виталия Шведова.
По версии следствия, на счетах областного бюджета были значительные остатки средств, но Султанов и Шведов все равно взяли кредит (по ставке от 7% до 8,5%) в одном из банков на 6 миллиардов рублей. СК полагает, что если бы деньги действительно были нужны казне, можно было взять бюджетный кредит по более низкой процентной ставке (0,1%). Таким образом, бюджету региона причинен ущерб в размере не менее 212 миллионов рублей, сообщало следствие.