В крестном ходе в Киеве приняли участие около 300 тысяч человек

КИЕВ, 27 июл - РИА Новости. Около 300 тысяч человек приняли участие в крестном ходе Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в субботу, сообщил митрополит Бориспольский и Броварской, управляющий делами УПЦ Антоний.

Праздник Крещения Руси отмечается в день памяти святого равноапостольного князя Владимира (28 июля), благодаря которому в 988 году древняя Русь приняла христианскую веру.

"В крестном ходе Украинской православной церкви в честь Дня крещения Руси приняли участие около 300 тысяч верующих", - цитирует Антония Центр информации УПЦ в Facebook

Ранее в субботу в Киеве на Владимирской горке состоялся молебен Украинской православной церкви в честь Дня крещения Руси. После молебна состоялся крестный ход, который прошел от Владимирской горки через Европейскую площадь и улицу Грушевского к Киево-Печерской лавре.

Молитвенное шествие возглавил предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий, с ним следовал епископат, духовенство УПЦ с хоругвями и иконами и гости из поместных церквей, а также представители государственной власти. В крестном ходе по городу пронесли многочисленные святыни, часть из которых специально доставили в Киев накануне.