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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В крестном ходе в Киеве приняли участие около 300 тысяч человек

Вчера, 18:03
3323
© Gleb GaranichКрестный ход УПЦ Московского патриархата в Киеве. 27 июля 2019
Крестный ход УПЦ Московского патриархата в Киеве. 27 июля 2019
© Gleb Garanich
Крестный ход УПЦ Московского патриархата в Киеве. 27 июля 2019
КИЕВ, 27 июл - РИА Новости. Около 300 тысяч человек приняли участие в крестном ходе Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в субботу, сообщил митрополит Бориспольский и Броварской, управляющий делами УПЦ Антоний.
Праздник Крещения Руси отмечается в день памяти святого равноапостольного князя Владимира (28 июля), благодаря которому в 988 году древняя Русь приняла христианскую веру.
"В крестном ходе Украинской православной церкви в честь Дня крещения Руси приняли участие около 300 тысяч верующих", - цитирует Антония Центр информации УПЦ в Facebook.
Ранее в субботу в Киеве на Владимирской горке состоялся молебен Украинской православной церкви в честь Дня крещения Руси. После молебна состоялся крестный ход, который прошел от Владимирской горки через Европейскую площадь и улицу Грушевского к Киево-Печерской лавре.
Молитвенное шествие возглавил предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий, с ним следовал епископат, духовенство УПЦ с хоругвями и иконами и гости из поместных церквей, а также представители государственной власти. В крестном ходе по городу пронесли многочисленные святыни, часть из которых специально доставили в Киев накануне.
Глава МВД Украины Арсен Аваков ранее в субботу сообщил, что в крестном ходе приняли участие около 30 тысяч человек.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеУкраинская православная церковьКиевВ мире
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Слава Богу !!!
27 июля, 18:19
k krim trait
1300002
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