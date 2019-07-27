Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-27T17:56Z
https://ria.ru/20190727/1556936602.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155690/33/1556903352_0:340:3032:2046_1036x0_80_0_0_9d11129c15abbafbcc74eb57c09a3937.jpg
РИА Новости

Суббота в Москве стала самым теплым днем июля

Вчера, 17:56
393
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЖара в Москве
Жара в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Суббота в Москве стала самым тёплым днём июля в 2019 году, в 16:00 столбики термометров достигли отметки плюс 28,8 градуса тепла, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".
"К 16 часам температура в Москве поднялась до плюс 28,8 градуса тепла, что на 0,1 градуса больше, чем в пятницу", - сообщили в "Фобосе".
Города России. Москва
Вчера, 16:09
Жару в Москве сменят аномальные холода
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что термометры могут показать одну из самых высоких температур текущего июля, в Москве ожидается до 27-29 градусов тепла.
101110
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский на пляже в Одессе. 27 июля 2018
Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже
РИА
Новости
Актриса Инна Чурикова на юбилейном вечере Николая Караченцова
Инна Чурикова рассказала, почему оказалась в реанимации
Панорама Москвы
Ученые объяснили жару в Европе и холода в России
Города России. Москва
Жару в Москве сменят аномальные холода
Лента
новостей
В Минкомсвязи не поддержали идею законопроекта о значимых инфоресурсах
Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы на Тверской улице в Москве. 27 июля 2019
В ходе несанкционированной акции в Москве пострадали двое росгвардейцев
Кадр из фильма Брестская крепость
На Аляске погибла актриса из "Брестской крепости" Вероника Никонова
Президент РФ Владимир Путин во время погружения в батискафе на дно Финского залива в ходе посещения острова Гогланд. 27 июля 2019
Путин рассказал, зачем погружается под воду и поднимается в небо
Кадр из мультсериала Три кота
Мультфильм "Три кота" набрал более полутора миллиардов просмотров в YouTube
Около 3,5 тысячи человек вышли на незаконную акцию в центре Москвы
Сотрудники полиции задерживают незарегистрированного кандидата в депутаты Московской городской думы Любовь Соболь на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы. 14 июля 2019
Соболь оштрафовали за призыв к участию в несанкционированной акции
Крестный ход УПЦ Московского патриархата в Киеве. 27 июля 2019
В крестном ходе в Киеве приняли участие около 300 тысяч человек
Главой украинского минздрава может стать владелец сети частных клиник
Кадр из фильма Брестская крепость
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
Суд арестовал и.о. министра финансов Астраханской области, сообщил источник
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:12В главном параде ВМФ примут участие более 40 кораблей
00:46Агрессия против жителей Ливии нарушает права человека, заявили в ООН
00:14Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев
00:07Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
23:38В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора по лицу
23:32Два американских самолета провели разведку у Крыма
23:23В Москве в чемодане нашли тело зарезанной блогерши, сообщили СМИ
23:10В Сочи расчищают реку после оползня, из-за которого обрушилась дорога
22:47В Москве отметили День Гамбургера
22:32На Шпицбергене гибнут северные олени
22:09Три человека погибли в ДТП на Ставрополье
22:05Российские военные впервые за три месяца не зафиксировали обстрелов в Сирии
22:00НТВ объяснил угрозу подать в суд за публикацию трейлера "Чернобыля"
22:00У берегов Японии произошло землетрясение
21:54В Москве 28 июля дадут салют в честь 75-летия освобождения Бреста
21:44СК возбудил дело после крушения гидросамолета в Подмосковье
21:37Ученые объяснили жару в Европе и холода в России
21:36На несанкционированной акции в Москве задержали более тысячи человек
21:35Жительница Балашихи родила четверняшек
21:18Упавший в Оку гидросамолет перевезут в Серпухов для расследования
Лента новостейМолния