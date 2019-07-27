Суббота в Москве стала самым теплым днем июля

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Суббота в Москве стала самым тёплым днём июля в 2019 году, в 16:00 столбики термометров достигли отметки плюс 28,8 градуса тепла, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".
"К 16 часам температура в Москве поднялась до плюс 28,8 градуса тепла, что на 0,1 градуса больше, чем в пятницу", - сообщили в "Фобосе".
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Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что термометры могут показать одну из самых высоких температур текущего июля, в Москве ожидается до 27-29 градусов тепла.