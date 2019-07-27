Путин встретился с членами семей погибших офицеров-подводников

С сыновьями Александром и Арсением приехала вдова Дениса Долонского Наталья, с сыном Александром и дочерью Ией - вдова Николая Филина Елена. Также приехали вдова и мать Сергея Данильченко, вдова и родители Михаила Дубкова, вдова Константина Иванова Юлия, вдова Виктора Кузьмина Елена; вдова, сын и отец Дениса Опарина, вдова Константина Сомова Татьяна с дочерью Анастасией, гражданская жена Владимира Сухиничева Виктория и вдова Дмитрия Соловьева Светлана.