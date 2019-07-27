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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Путин встретился с членами семей погибших офицеров-подводников

Вчера, 17:55
2023
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с членами семей офицеров, погибших на борту глубоководного аппарата в Баренцевом море. 27 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами семей офицеров, погибших на борту глубоководного аппарата в Баренцевом море. 27 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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С-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит в Санкт-Петербурге встречу с членами семей офицеров-подводников, погибших в Баренцевом море.
На встречу приехали члены семей 13 погибших офицеров: вдова Владимира Абанкина Елена с дочерью Асей, вдова Александра Авдонина Елена, вдова Андрея Воскресенского Наталья с сыном Тимуром.
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С сыновьями Александром и Арсением приехала вдова Дениса Долонского Наталья, с сыном Александром и дочерью Ией - вдова Николая Филина Елена. Также приехали вдова и мать Сергея Данильченко, вдова и родители Михаила Дубкова, вдова Константина Иванова Юлия, вдова Виктора Кузьмина Елена; вдова, сын и отец Дениса Опарина, вдова Константина Сомова Татьяна с дочерью Анастасией, гражданская жена Владимира Сухиничева Виктория и вдова Дмитрия Соловьева Светлана.
Кроме того, на встрече присутствует министр обороны Сергей Шойгу, замглавы Минобороны - начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ Андрей Картаполов, главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов, начальник главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ Алексей Буриличев.
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Пожар на подводном аппарате МинобороныВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Правильно поступает наш Президент,ребят уже не вернёшь,но родным помочь надо.
27 июля, 22:29
mmoreman.69
4200012
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