Путин встретился с членами семей погибших офицеров-подводников

С-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит в Санкт-Петербурге встречу с членами семей офицеров-подводников, погибших в Баренцевом море.
На встречу приехали члены семей 13 погибших офицеров: вдова Владимира Абанкина Елена с дочерью Асей, вдова Александра Авдонина Елена, вдова Андрея Воскресенского Наталья с сыном Тимуром.
С сыновьями Александром и Арсением приехала вдова Дениса Долонского Наталья, с сыном Александром и дочерью Ией - вдова Николая Филина Елена. Также приехали вдова и мать Сергея Данильченко, вдова и родители Михаила Дубкова, вдова Константина Иванова Юлия, вдова Виктора Кузьмина Елена; вдова, сын и отец Дениса Опарина, вдова Константина Сомова Татьяна с дочерью Анастасией, гражданская жена Владимира Сухиничева Виктория и вдова Дмитрия Соловьева Светлана.
Кроме того, на встрече присутствует министр обороны Сергей Шойгу, замглавы Минобороны - начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ Андрей Картаполов, главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов, начальник главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ Алексей Буриличев.
Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море моряков-подводников pic.twitter.com/mofL3hw1bF— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 27 июля 2019 г.