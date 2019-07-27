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РИА Новости

В аэропорту Барселоны отменили 62 рейса из-за забастовки

Вчера, 17:42
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CC BY 2.0 / Iberia Airlines / Аэропорт Эль-Прат в Барселоне
Аэропорт Эль-Прат в Барселоне
CC BY 2.0 / Iberia Airlines /
Аэропорт Эль-Прат в Барселоне. Архивное фото
МАДРИД, 27 июл - РИА Новости. Забастовка сотрудников наземных службы авиакомпании Iberia в аэропорту Барселоны привела к отмене в субботу 62 рейсов, ситуацию осложнил ливень, из-за которого на полчаса аэропорт фактически был парализован.
Как сообщили в испанской государственной компании Aena, в ведении которой находятся все аэропорты страны, два рейса направили в соседние аэропорты, работа аэропорта Барселоны была полностью восстановлена через час, однако вылет многих рейсов был отложен.
В воскресенье, по данным Aena, предполагается отмена 73 рейсов из-за забастовки.
Из 135 рейсов, которые будут в общем сложности отменены в субботу и в воскресенье, 122 - авиакомпании Vueling. Как заверили в Aena, рейсы в Россию отменены не будут.
Всего в наземных службах аэропорта работают 2,7 тысячи сотрудников Iberia. Руководству авиакомпании не удалось договориться с профсоюзами, требующими внесения изменений в контракты и увеличение персонала из-за высокой нагрузки.
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