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РИА Новости

Власти Афганистана заявили о скором начале прямых переговоров с талибами

Вчера, 17:37
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© AP Photo / Rahmat GulСотрудники правоохранительных органов в Кабуле
Сотрудники правоохранительных органов в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
Сотрудники правоохранительных органов в Кабуле. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Афганский министр по вопросам мира Абдул Салам Рахими заявил о начале прямых переговоров с членами радикального движения "Талибан" в ближайшие две недели, сообщает телеканал 1TV.
Сообщается, что переговоры пройдут в "одной из европейских столиц". Рахими заявил, что ведутся консультации по формированию переговорной группы из 15 человек, которая представила бы официальный Кабул.
Вопрос о запуске прямого мирного диалога между противоборствующими силами в Афганистане обсуждается на различных площадках, в том числе в Москве, где 9 ноября в закрытом формате прошла встреча по Афганистану. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения талибов в Дохе. Из Афганистана участие в конференции принял Высший совет мира - посредник в диалоге между правительством и талибами.
Вид на город Кабул в Афганистане
15 июля, 17:11
На северо-востоке Афганистана талибы захватили двадцать деревень
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