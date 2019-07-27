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РИА Новости

Главой украинского минздрава может стать владелец сети частных клиник

Вчера, 17:21
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КИЕВ, 27 июл - РИА Новости. Украинская партия "Слуга народа", победившая на парламентских выборах, рассматривает кандидатуру владельца сети частных клиник "Борис" Михаила Радуцкого на должность министра здравоохранения Украины, заявил глава избирательного штаба партии Александр Корниенко.
"У него есть свое видение того, как лучше реализовать реформу. Возможно, он найдет необходимый формат… У него точно есть свое видение, как лучше реформировать сферу здравоохранения", - сказал Корниенко в интервью изданию "Левый берег".
Также он добавил, что "не слышал" о других кандидатурах на пост министра здравоохранения.
Относительно того, сможет ли остаться на посту и.о. министра Ульяна Супрун, Корниенко выразил сомнение.
Кроме того, Корниенко отметил, что министерство образования и науки может возглавить избранный депутатом эксперт по вопросам науки и образования аналитического центра "Украинский институт будущего" Сергей Бабак. "Теоретически может, да. Я знаю, что Сергей наработал пакет образовательных законопроектов, поэтому готов идти в профильный комитет", - отметил Корниенко.
Киев, Украина
Вчера, 01:55
Посол Евросоюза заявил об "ужасном имидже" Украины
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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